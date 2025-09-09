Izraelio kariuomenė pareiškė, kad Gazos mieste veiks pasitelkdama didesnę jėgą

„Visiems Gazos miesto gyventojams (…) gynybos pajėgos yra pasiryžusios nugalėti „Hamas“ ir Gazos miesto teritorijoje veiks pasitelkdamos didesnę jėgą“, – tinkle „X“ paskelbtame pareiškime tvirtino pulkininkas Avichay Adraee.
„Nedelsdami evakuokitės per Al Rašido ašį“, – pridūrė jis, tokį raginimą išsakydamas po to, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu savo ruožtu taip pat įspėjo didžiausio Gazos Ruožo miesto gyventojus išvykti.
Izraelis intensyviau bombarduoja šį miestą, taip ruošdamasis operacijai, kurios tikslas yra perimti jo kontrolę, nors Vakarų šalys ir pagalbos agentūros ne kartą prašė liautis.
„Per dvi dienas nugriovėme 50 teroro bokštų, o tai yra tik pradinis suintensyvintų antžeminių manevrų Gazos mieste etapas. Sakau gyventojams: buvote įspėti, išvykite dabar!“ – pirmadienio vakarą paskelbtame vaizdo pareiškime tvirtino B. Netanyahu.
Palestiniečių smogikų grupuotė „Hamas“ pareiškė, kad B. Netanyahu išsakytas grasinimas prilygsta priverstiniam Gazos miesto gyventojų perkėlimui.
„Tai vyksta slegiant bombardavimui, žudynėms, badui ir grasinimams mirtimi, o tai yra akivaizdus ir beprecedentis tarptautinių įstatymų ir konvencijų išbandymas“, – pareiškime teigė „Hamas“.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pažymėjo, kad Izraelio oro smūgiai Gazos mieste tęsėsi ir naktį.
