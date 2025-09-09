Po Izraelio Katare suduoto smūgio „Hamas“ vadams regione kilo pasipiktinimo banga

„Šie „Hamas“ vadovybės nariai metų metus vadovavo teroristinės organizacijos operacijoms, yra tiesiogiai atsakingi už žiaurias spalio 7 d. žudynes ir organizavo karą prieš Izraelio valstybę bei jam vadovavo“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė Izraelio kariuomenė.
Arabų naujienų kanalas „Al Arabiya“ pranešė, kad, preliminariais duomenimis, per išpuolį žuvo grupuotės „Hamas“ vyriausiasis derybininkas Khalilas al-Hayya. Oficialių patvirtinimų apie jo ar kitų grupuotės „Hamas“ vadų žūtį kol kas negauta. „Hamas“ šaltiniai transliuotojui „Al Jazeera“ teigė, kad smūgio taikiniu buvo grupuotės derybų grupė.
K. Al-Hayya yra aukščiausio rango grupuotės „Hamas“ veikėjas užsienyje ir vadovavo „Hamas“ delegacijai netiesioginėse derybose dėl paliaubų su Izraeliu. Didžiąją laiko dalį jis praleisdavo Katare.
Kataro užsienio reikalų ministerija „griežtai pasmerkė bailų Izraelio išpuolį“ prieš „Hamas“ lyderių rezidencijas Dohoje ir pavadino jį „akivaizdžiu tarptautinių įstatymų pažeidimu“, keliančiu grėsmę „Kataro gyventojų saugumui“.
Vaizduose iš Dohos buvo galima matyti virš miesto kylantys dūmai ir apgriautas pastatas, prie kurio stovėjo juodos spalvos automobilis.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis prisiima visą atsakomybę už šią operaciją.
„Šiandienos veiksmai prieš aukščiausius teroristų iš grupuotės „Hamas“ vadus buvo visiškai savarankiška Izraelio operacija“, – teigiama jo kanceliarijos pranešime. Izraelio televizijos kanalas „Channel 12“ pirmiau pranešė, kad antradienį įvykdyta ataka buvo iš anksto suderinta su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Iranas taip pat pasmerkė šį išpuolį. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailas Baghaei sakė, kad tai buvo „Jungtinių Tautų chartijos principų, tikslų ir taisyklių pažeidimas“, praneša valstybinė naujienų agentūra IRNA.
Jordanijos užsienio reikalų ministras Aymanas al-Safadi smūgį pasmerkė, sakydamas, kad tai buvo „bailus agresijos aktas“ ir pavadindamas jį „šiurkščiu tarptautinės teisės pažeidimu“ bei „brutalios Izraelio agresijos“, keliančios grėsmę regiono stabilumui, dalimi.
Jungtinių Arabų Emyratų prezidento patarėjas Anwaras Gargashas išpuolį pavadino „klastinga Izraelio ataka“, o užsienio reikalų ministras Abdullah bin Zayedas platformoje „X“ rašė, kad JAE „visiškai solidarizuojasi su brangiuoju Kataru“.
Izraelis jau seniai reikalauja uždaryti Dohoje veikiantį grupuotės „Hamas“ biurą, kuris buvo atidarytas 2012 m. po Arabų pavasario. Nuo to laiko Kataras kartu su Egiptu ir Jungtinėmis Valstijomis keletą kartų organizavo derybas dėl paliaubų ir apsikeitimo įkaitais.
Prieš dešimt dienų, nužudžius grupuotės „Hamas“ atstovą spaudai Abu Obeidą, IDF štabo vadovo pavaduotojas Eyalas Zamiras perspėjo užsienyje esančius smogikų lyderius, kad ir jie taps antpuolių taikiniais. Gynybos ministras Israelis Katzas taip pat pažadėjo intensyviau vykdyti operacijas, pirmadienį perspėdamas „Hamas“, kad „dabar Gazoje atšaunami pragaro vartai“.
Po smūgio „Hamas“ pareiškė, kad yra pasirengusi „nedelsiant pradėti derybas“ ir sveikina „bet kokius veiksmus, kurie padėtų sustabdyti agresiją prieš mūsų žmones“.
Izraelis ne kartą yra sudavęs smūgių „Hamas“ veikėjams, įskaitant Yahya Sinwarą, kuris laikomas spalio 7 d. išpuolių sumanytoju, ir vyresnįjį vadą Mohammedą Deifą. Pernai Teherane per izraeliečių ataką buvo nužudytas ir „Hamas“ politinis lyderis Ismailas Haniyeh.