Karas Ukrainoje. Visoje šalyje paskelbtas didelio masto oro pavojus: Rusija paleido dešimtis raketų

Rugpjūtį Ukrainos gynybos pajėgos atsikovojo 58 kvadratinių kilometrų teritoriją ir išlaisvino nuo užpuolikų iš Rusijos nemažai Ukrainos gyvenviečių, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.
„2025 m. rugpjūtis mūsų armijai buvo didelių išbandymų mėnuo, tačiau galiausiai pasiekėme daug teigiamų rezultatų. Sutelkėme savo pastangas į priešų sulaikymą ir maksimalius jų nuostolius. Turėjome stabilizuoti padėtį pavojingiausiose vietose, tokiose kaip Lymanas, Dobropilja, Pokrovskas ir Novopavlivka, tuo pačiu metu taikydami aktyvios gynybos taktiką, susigrąžindami prarastas teritorijas, gindami savo miestus nuo priešo raketų ir dronų bei smogdami toli Rusijoje“, – sakė O. Syrskis.
Jo teigimu, priešas fronto linijoje turi trigubą pajėgų ir išteklių pranašumą, o pagrindinėse susitelkimo vietose rusų pajėgos viršija ukrainiečių keturis–šešis kartus.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas pranešė, kad „rugpjūtį priešas tikėjosi įgyti strateginį pranašumą, pralaužti ir apsupti mūsų kariuomenę Pokrovsko-Myrnohrado aglomeracijoje ir planavo didelio masto puolimo operacijas Novopavlivkos ir Zaporižios kryptimis“, tačiau Ukrainos kariuomenė sutrukdė įgyvendinti šiuos planus. Rusai buvo priversti atidėti puolimą Zaporižioje ir perkelti jūrų pėstininkų dalinius į Donecko sritį.
O. Syrskis taip pat pabrėžė, kad rugpjūtį užpuolikai tikėjosi proveržių ir dėjo visas pastangas juos pasiekti, tačiau per tą mėnesį pasiekė mažiausių pastarojo meto teritorinių laimėjimų.
Verždamiesi Dobropilijos link, rusai sukūrė puolamąją grupę ir užėmė 13,5 kvadratinių kilometrų, bet prarado 25,5 kvadratinių kilometrų. Pokrovsko kryptimi jie užėmė 5 kvadratinius kilometrus, bet Ukrainos kariuomenė atgavo 26 kvadratinių kilometrų kontrolę. Gynybos pajėgos nepatyrė jokių teritorinių nuostolių Huliaipilios ir Prydniprovijos kryptimis, o Pivnično-Slobožanskio kryptimi atkovojo 4 kvadratinius kilometrus, sakė kariuomenės vadas.
Be to, rugpjūtį Ukraina „Deep Strike“ ginklais smogė į 60 taikinių Rusijoje, susilpnino Rusijos galimybes gaminti degalus ir tepalus armijai, aviacijos ginklams, raketoms ir bepiločiams orlaiviams, oro gynybos sistemoms, sutrikdė transporto sistemos veiklą.
Iš viso Ukrainos dronai praėjusį mėnesį pataikė į daugiau nei 67 tūkst. priešo taikinių. Vien rugpjūtį užpuolikai neteko 28 790 karių, o nuo 2025 m. pradžios žuvo arba buvo sužeista 297 350 užpuolikų iš Rusijos“, pridūrė O. Syrskis.
