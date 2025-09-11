Lrytas Premium prenumerata tik
Karas Ukrainoje. Prakalbo apie naujausias Rusijos atakas: V. Putinas pasiuntė aiškią žinią ir Ukrainai, ir Vakarams

2025 m. rugsėjo 11 d. 06:37
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir penkis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant skubiai užbaigti karą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sukurti bendrą su Kyjivo sąjungininkėmis Europoje oro gynybos sistemą, apkaltinęs Rusiją, kad ji „tyčia taikėsi“ į kaimynę Lenkiją, per naktį surengtą puolimą paleidusi dronus per jos oro erdvę. 
„Ukraina jau seniai siūlo savo partnerėms sukurti bendrą oro gynybos sistemą, kad „Shahed“, kiti dronai ir raketos būtų garantuotai numuštos bendromis mūsų kovinės aviacijos ir oro gynybos jėgomis“, – socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis.
Trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas.
Pasak BBC, tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m., prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje. Lenkija šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.
Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – vakarų Ukrainoje.
Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas ir perspėjo šalies gyventojus nesiartinti prie numuštų nežinomų objektų ir jų nuolaužų.
Tuo metu Vokietija perduoda Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“, o pirmieji paleidimo įrenginiai jau pasiekė šią šalį.
Apie tai pradėdamas 30-ąjį Ukrainos gynybos kontaktinės grupės (Ramšteino formato) susitikimą paskelbė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
„Be nuolat tiekiamų ginklų sistemų ir šaudmenų, Vokietija šiuo metu pristato Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“. Pirmieji paleidimo įrenginiai jau perduoti Ukrainai“, – pabrėžė B. Pistorius.
Jis padėkojo partneriams iš Norvegijos, kurie padengė pusę abiejų sistemų kainos.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

