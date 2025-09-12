Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Kinija paskelbė, kad naujausias jos lėktuvnešis praplaukė Taivano sąsiauriu

2025 m. rugsėjo 12 d. 08:32
Kinija penktadienį pranešė, kad jos trečias ir naujausias lėktuvnešis „Fujian“ kirto pažeidžiamą Taivano sąsiaurį, kad Pietų Kinijos jūroje įvykdytų „mokslinių tyrimų ir mokomųjų misijų“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pastaraisiais metais Pekinas skyrė milijardus dolerių savo kariuomenei modernizuoti – ši tendencija sukėlė nerimą kai kurių Rytų Azijos šalių vyriausybėms, nors Kinija tvirtina, kad jos tikslai yra taikūs.
Kinija šiuo metu naudoja du lėktuvnešius – „Liaoning“ ir „Shandong“, o „Fujian“ yra išbandomas jūroje.
Sovietų sukonstruotas „Liaoning“ yra seniausias Kinijos lėktuvnešis, jis buvo pradėtas eksploatuoti 2012 m. Lėktuvnešio „Shandong“ tarnyba prasidėjo 2019 m.
Penktadienį Kinijos karinis jūrų laivynas pareiškė, kad tarpregioniniai lėktuvnešio „Fujian“ bandymai ir mokymai „yra normali lėktuvnešio konstravimo proceso dalis“.
Kinijos karinio jūrų laivyno atstovas spaudai Leng Guowei‘jus pranešime teigė, kad jie „nėra nukreipti į jokį konkretų taikinį“.
Vašingtone veikiančios ekspertų grupės CSIS analitikų teigimu, prognozuojama, kad „Fujian“ bus aprūpintas pažangesnėmis kilimo sistemomis, todėl Kinijos karinės oro pajėgos galės dislokuoti reaktyvinius lėktuvus su didesniu koviniu užtaisu ir daugiau degalų.
Pastaraisiais metais Kinija, siekdama išplėsti savo įtaką Ramiajame vandenyne ir mesti iššūkį JAV vadovaujamam aljansui, intensyviai stiprina savo karines jūrų pajėgas.
Birželį Pekinas pranešė, kad jo lėktuvnešių „Liaoning“ ir „Shandong“ lėktuvnešių junginiai vykdė kovines pratybas vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje, sukeldamas regiono kaimynių, įskaitant Japoniją, nerimą.
Tą mėnesį vienas Taivano saugumo pareigūnas taip pat sakė, kad gegužę Pekinas aplink salą dislokavo abi savo lėktuvnešių grupes.
Komunistų partija neatmeta galimybės panaudoti jėgą, kad perimtų Taivano – demokratinės, savarankiškai valdomos salos, kurią Kinija teigia esant jos teritorijos dalimi – kontrolę.
 
KinijalėktuvnešisTaivanas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.