Po dronų Lenkijoje – nauji NATO pajėgumai Rytų Europoje: palies ir Lietuvą

„Matome, kaip dronai pažeidžia mūsų oro erdvę. Nesvarbu, ar tai buvo tyčinis veiksmas, ar ne, tai yra nepriimtina. Sąjungininkai išreiškė visišką solidarumą su Lenkija. Labai svarbu priešintis agresijai ir ginti kiekvieną Aljanso narę“, – sakė NATO vadovas, pridurdamas: „Rytų flango gynyba yra mūsų pagrindinė užduotis.
Todėl pradedame iniciatyvą „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintume mūsų rytinį flangą“, – bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichu sakė M. Rutte.
„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis, o joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją, ištekliai“, – nurodė M. Rutte.
„Integruota ir daugiasluoksnė oro gynyba, tiek oro, tiek antžeminė, bus labai svarbi ateityje. Tai buvo svarbiausias klausimas Baltijos valstybėse, iš kurių neseniai grįžau.
Mano pokalbiai su Estijos, Lietuvos ir Latvijos vadovais buvo sutelkti į NATO reakciją į neatsargų ir pavojingą veiksmą, kuris įvyko Lenkijoje šios savaitės pradžioje.
Nepaprastai didžiuosi mūsų reakcija. Ji buvo ryžtinga ir veiksminga. Tai rodo 32 sąjungininkų, dirbančių kartu, pajėgumą ir profesionalumą.
Kaip ką tik minėjo generalinis sekretorius, šis ryžtingumas bus tęsiamas ir įgyvendinant operaciją „Eastern Sentry“. Nors šiuo metu mūsų dėmesys sutelktas į Lenkiją, ši situacija peržengia vienos šalies sienas. Kas turi įtakos vienam aljanso nariui, turi įtakos mums visiems.
Tai yra klausimas, kuris turi įtakos visai Aljansui, ir mes jį traktuosime kaip tokį. „Eastern Sentry“ bus lanksti ir greita, užtikrins dar labiau sutelktą atgrasymą ir gynybą būtent tada ir ten, kur to reikia.
Ji apims papildomus sustiprintus pajėgumus. Ji integruos oro ir antžemines gynybos sistemas. Ji padidins informacijos mainus tarp valstybių. Svarbiausia, ji dar labiau sustiprins mūsų pozicijas, kad galėtume apsaugoti ir ginti Aljansą.“, – pridūrė A.Grynkewich.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)gynybaSaugumas
Rodyti daugiau žymių