Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Australija investuos 8 mlrd. JAV dolerių į branduolinių povandeninių laivų statyklos plėtrą

2025 m. rugsėjo 14 d. 10:31
Sekmadienį Australijos vyriausybė pranešė, kad šalis ketina investuoti 12 mlrd. Australijos dolerių (8 mlrd. JAV dolerių), kad atnaujintų laivų statyklos infrastruktūrą, skirtą būsimam branduolinių povandeninių laivų laivynui.
Daugiau nuotraukų (1)
Gynybos ministras Richardas Marlesas teigė, kad šios „labai reikšmingos“ investicijos per dešimtmetį bus panaudotos Perte vakarų Australijoje esančiame laivų statybos ir techninės priežiūros zonoje.
Vyriausybė pinigų Perto Hendersono gynybos zonai skiria pagal 2021 m. su Didžiąja Britanija ir Jungtinėmis Valstijomis pasirašyta susitarimą dėl branduolinių povandeninių laivų laivyno įsigijimo – AUKUS.
Australija infrastruktūros branduoliniams povandeniniams laivams aptarnauti neturi ir siekia per 15 metų įsigyti bent tris JAV „Virginia“ klasės povandeninius laivus, o galiausiai povandeninius laivus pradėti gaminti pati.
„Hendersonas yra viena iš svarbiausių susitarimo AUKUS istorijos dalių ir šiuo atžvilgiu jis bus palankiai sutiktas tiek JAV, tiek Jungtinėje Karalystėje“, – Australijos televizijos kanalui „Sky News“ sakė R. Marlesas.
„Tačiau kalbama apie tai, ką Australija turi daryti, kad pasinaudotų savo strategine proga“, –sakė jis.
Vyriausybė planuoja Hendersone įrengti itin saugius sausuosius dokus, kuriuose būtų galima prižiūrėti branduolinius povandeninius laivus, taip pat sukurti infrastruktūrą, suteiksiančią galimybę konstruoti desantinius laivus ir galiausiai Japonijos „Mogami“ klasės fregatas, paaiškino R. Marlesas.
Ministro teigimu, galutinė Hendersono gynybos zonos plėtros kaina gali siekti apie 25 mlrd. Australijos dolerių.
AustralijaLaivaipovandeninis laivas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.