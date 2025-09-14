Irano Saugumo taryba pritarė naujoms JT branduolinėms inspekcijoms

Savo pranešime Saugumo taryba teigia, kad antradienį Kaire pasiektas Irano ir JT branduolinės veiklos priežiūros institucijos susitarimas buvo peržiūrėtas ir patvirtintas.
Taryba pakartojo vyriausybės poziciją nutraukti susitarimą, jei prieš šalį ar jos branduolinius objektus bus imtasi „priešiškų veiksmų“, pareikšdama, kad dalyvaus derinant bet kokias naujas priemones.
Antradienį Iranas ir TATENA susitarė dėl patikrinimų plano, kurį, tarpininkaujant Egiptui, pasirašė TATENA vadovas Rafaelis Grossi ir Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi.
Vienoje įsikūrusi branduolinė agentūra kelias savaites derėjosi su Irano atstovais dėl patikrinimų atnaujinimo. Daugiausia dėmesio buvo skiriama daugiau nei 400 kilogramų urano, kuris, TATENA teigimu, yra beveik ginklams tinkamo grynumo, buvimo vietai nustatyti.
Po to, kai birželį buvo užpulti jo branduoliniai objektai, Teheranas šios medžiagos buvimo vietą ir būklę laiko paslaptyje, baimindamasis, kad tokia informacija gali paskatinti Izraelį surengti naujų antskrydžių.
Griežtosios linijos šalininkai parlamente šį susitarimą vertina kritiškai, o kai kurie net kaltina R. Grossi šnipinėjimu Izraelio naudai.
Birželį Izraelis kartu su Jungtinėmis Valstijomis surengė 12 dienų karą prieš Iraną ir subombardavo šios šalies branduolinės programos objektus, įskaitant Fordo požeminę bazę. Daugelis teisės ekspertų mano, kad šia kampanija buvo pažeista tarptautinė teisė.
Vakarų valstybės baiminasi, kad Iranas gali sukurti branduolinį ginklą, nors Teheranas tai neigia.
