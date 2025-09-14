Karas Ukrainoje. Iš D. Trumpo atstovo K. Kelloggo – netikėtas pareiškimas

Ukraina praneša, kad po kelis mėnesius trukusių įnirtingų kovų sustabdė Rusijos puolimą Ukrainos šiaurės rytuose.
„Šiandien galime teigti, kad mūsų pajėgos visiškai sužlugdė Rusijos puolamąją operaciją (Sumų srityje)“, – platformoje „Telegram“ po konsultacijų su kariuomenės vadovybe, įskaitant kariuomenės vyriausiąjį vadą Oleksandrą Syrskį, parašė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Kovos pasienio ruožuose tęsiasi, tačiau Rusijos pajėgos nebegali pulti, pažymėjo V. Zelenskis.
Birželio mėnesį Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dar kartą pareiškė, kad Rusijos kariuomenė turėtų užkariauti maždaug 10 kilometrų dydžio buferinę zoną Ukrainos pasienio regione Sumuose. Tuo siekta užkirsti kelią Ukrainos puolimui, taip pat ir vakariniame Rusijos Kursko regione.
Pasak Ukrainos karinių stebėtojų, Rusijos kariai Sumų srityje vis dar kontroliuoja daugiau nei 200 kvadratinių kilometrų teritorijos.
Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį paskelbė esąs pasirengęs įvesti rimtas sankcijas Rusijai, tačiau tam įvardijo dvi sąlygas – NATO šalys taip pat turi įvesti sankcijas Rusijai ir privalo nustoti pirkti rusišką naftą.
„Esu pasiruošęs įvesti rimtas sankcijas Rusijai tada, kai visos NATO šalys sutiks ir pačios pradės daryti tą patį, ir kai visos NATO šalys NUSTOS PIRKTI NAFTĄ IŠ RUSIJOS.
Tai labai susilpnina jūsų derybinę poziciją ir derybinę galią prieš Rusiją. Bet kuriuo atveju aš pasiruošęs „imtis veiksmų“, kai tik jūs būsite. Tereikia pasakyti – kada?“, – rašė JAV prezidentas.
D. Trumpas pareiškė, kad šis žingsnis padėtų pasiekti konflikto pabaigą, o NATO valstybės taip pat galėtų įvesti 50–100 proc. muitus Kinijai, kurie būtų panaikinti pasibaigus karui Ukrainoje.
„Kinija turi stiprią kontrolę ir netgi gniaužtą prieš Rusiją, o šie galingi muitai nutrauktų tą gniaužtą“, – dėstė jis.
