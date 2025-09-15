Analitikai paaiškino, kodėl Rusija leidžia dronus į NATO valstybes

Kaip pažymėjo Karo studijų institutas (ISW), Rusijos pareigūnai ir prokremliški šaltiniai ir toliau neigia kaltę dėl bepiločio orlaivio įsiveržimo ir menkina NATO valstybių reakciją į šį įsiveržimą.
Tuo pat metu NATO pareigūnai smerkia Rusijos dronų įsiveržimą, o analitikai vertina, kad jis veikiausiai buvo tyčinis.
„ISW toliau vertina, kad Rusija tikriausiai bando išsiaiškinti NATO galimybes ir reakciją į dronų įsiveržimą, tikėdamasi panaudoti įgytą patirtį galimuose ateities konfliktuose su NATO aljansu“, – pažymi analitikai.
Rusijos dronai virš NATO teritorijos
Kaip pranešta, rugsėjo 13 d. Lenkija vėl pakėlė į orą naikintuvus dėl Rusijos dronų antskrydžių grėsmės. Tuo pačiu metu šiaurės Rumunijoje buvo paskelbtas pavojus dėl Rusijos dronų nuolaužų kritimo grėsmės.
Naktį iš rugsėjo 10 d. į Lenkijos oro erdvę įskrido daugiau nei 10 dronų.
Buvęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda mano, kad dronų provokacija galėjo būti Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų dalis. Tačiau jis taip pat mano, kad tai galėjo būti tik pirmasis ilgesnės Rusijos oro provokacijų kampanijos epizodas.
Parengta pagal „Unian“ inf.