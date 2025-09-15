Lrytas Premium prenumerata tik
JT kritikuoja: Izraelis tikslingai žudė žurnalistus

2025 m. rugsėjo 15 d. 20:11
Lrytas.lt
JT Žmogaus teisių tarybos specialioji pranešėja žodžio laisvės klausimams Irene Khan kaltina Izraelį Gazos Ruože tikslingai žudant žurnalistus, kad nuslėptų žiaurumus. Nuo islamistinės „Hamas“ grupuotės teroristinio išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Gazos kare, anot jos, jau žuvo 252 reporteriai.
„Daugelis jų buvo pasirinkti tikslingai ir nužudyti, nes siekė atskleisti žiaurumus“, – sakė I. Khan JT Žmogaus teisių tarybos posėdžio Ženevoje kuluaruose.
Ji pabrėžė, kad, remiantis tarptautine teise, žurnalistai turi būti saugomi ir netoli karo veiksmų vietų.
Izraelis kaltina JT Žmogaus teisių tarybą ir jos pranešėjus šališkumu Izraelio atžvilgiu ir visad kategoriškai atmeta jų kaltinimus.
Specialieji pranešėjai yra nepriklausomi ekspertai, kuriuos skiria JT Žmogaus teisių taryba ir prašo parengti pranešimus tam tikromis temomis.
