JT kritikuoja: Izraelis tikslingai žudė žurnalistus

„Daugelis jų buvo pasirinkti tikslingai ir nužudyti, nes siekė atskleisti žiaurumus“, – sakė I. Khan JT Žmogaus teisių tarybos posėdžio Ženevoje kuluaruose.
Ji pabrėžė, kad, remiantis tarptautine teise, žurnalistai turi būti saugomi ir netoli karo veiksmų vietų.
Izraelis kaltina JT Žmogaus teisių tarybą ir jos pranešėjus šališkumu Izraelio atžvilgiu ir visad kategoriškai atmeta jų kaltinimus.
Specialieji pranešėjai yra nepriklausomi ekspertai, kuriuos skiria JT Žmogaus teisių taryba ir prašo parengti pranešimus tam tikromis temomis.
