Netikėtas vizitas: JAV karininkai atvyko į Baltarusiją stebėti karinių pratybų su Rusija

Rusijos ir Baltarusijos pratybos „Zapad 2025“ penktadienį prasidėjo abiejų šalių poligonuose. Šie manevrai buvo inicijuoti tvyrant didelei įtampai su NATO ir praėjus dviem dienoms po to, kai Lenkija numušė į jos oro erdvę įskridusius Rusijos bepiločius orlaivius.
Amerikiečių apsilankymą viename Baltarusijos poligone šalies gynybos ministerija pateikė kaip staigmeną.
„Kas būtų pagalvojęs, kaip prasidės dar vienos „Zapad 2025“ pratybų dienos rytas?“ – pareiškime teigė ministerija, atkreipdama dėmesį į tai, kad jie buvo vieni iš 23 šalių, įskaitant dar dvi NATO šalis nares Turkiją ir Vengriją, atstovų.
Ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip du uniformuoti JAV pareigūnai dėkoja V. Chreninui už kvietimą ir spaudžia jam ranką.
„Parodysime viską, kas jus domina. Ką tik norite. Galite nueiti ten ir pasižiūrėti, pasikalbėti su žmonėmis“, – amerikiečiams, kurie atsisakė bendrauti su žurnalistais, sakė ministras.
„Reuters“ pažymi, kad JAV pareigūnų vizitas yra naujausias šiltėjančių Vašingtono ir Baltarusijos santykių ženklas. Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė, kuri leido Maskvai pasinaudoti savo teritorija, kad ši 2022 m. vasarį galėtų į Ukrainą pasiųsti dešimtis tūkstančių karių.
JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovas Johnas Coale‘as praėjusią savaitę atvyko į Minską derybų su Baltarusijos autoritaru Aliaksandru Lukašenka, kuris sutiko iš savo kalėjimų paleisti 52 kalinius. Mainais į tai JAV sušvelnino sankcijas Baltarusijos nacionalinėms oro linijoms „Belavia“.
