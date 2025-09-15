Lrytas Premium prenumerata tik
Pasaulis

Reaguodama į karą Gazos Ruože, Ispanija atšaukė svarbų ginklų sandorį su Izraeliu

2025 m. rugsėjo 15 d. 20:09
Ispanijos vyriausybė atšaukė beveik 700 mln. eurų vertės sutartį dėl Izraelio sukurtų raketų paleidimo įrenginių įsigijimo, sakoma oficialiame dokumente, kurį matė naujienų agentūra AFP.
To imtasi ministrui pirmininkui Pedro Sanchezui praėjusią savaitę paskelbus, kad jo vyriausybė „įstatymu įtvirtins“ draudimą parduoti arba pirkti iš Izraelio karinę įrangą dėl jo puolimo Gazos Ruože.
Sutartis su Ispanijos įmonių konsorciumu apėmė 12 raketų paleidimo sistemų SILAM įsigijimą, sakoma Tarptautinio strateginių tyrimų instituto vertinime „Military Balance“.
Ispanija taip pat oficialiai patvirtino nutraukusi kitą sutartį įsigyti 168 prieštankinių raketų paleidimo įrenginius, jie turėjo būti pagaminti pagal Izraelio bendrovės licenciją.
Apie šią 287 mln. eurų vertės sutartį spauda pirmą kartą pranešė birželį. Pasak Ispanijos dienraščio „La Vanguardia“, vyriausybė atlieka platesnį įvertinimą, siekdama pašalinti Izraelio ginklus ir technologijas iš savo ginkluotųjų pajėgų.
P. Sanchezas yra vienas iš didžiausių Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu politikos Gazos Ruože kritikų Europoje. Abiejų šalių santykiai jau daug mėnesių yra įtempti. Madridui 2024 m. pripažinus Palestinos valstybę, Izraelis neturi ambasadoriaus Ispanijoje. Praėjusią savaitę Ispanija atšaukė savo ambasadorių Izraelyje po aštrių abiejų šalių atstovų pasisakymų dėl naujų P. Sanchezo priemonių.
Barselonoje įsikūręs saugumo tyrimų institutas „Delas Centre“, remdamasis viešųjų konkursų duomenimis, balandžio mėnesį apskaičiavo, kad nuo karo Gazos Ruože pradžios Ispanija sudarė su Izraelio įmonėmis 46 sutartis, kurių vertė siekia 1,044 mlrd. JAV dolerių.
