Danija investuos daugiau nei 200 mln. eurų į Grenlandijos infrastruktūrą

Parlamentui pateiktame 2026 m. biudžeto projekte Danijos vyriausybė 2026–2029 m. laikotarpiui skyrė 1,6 mlrd. kronų (maždaug 214 mln. eurų) sumą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas po sugrįžimo į Baltuosius rūmus šių metų sausio mėnesį ne kartą pareiškė, kad Jungtinėms Valstijoms saugumo sumetimais reikalinga ši strateginėje vietoje įsikūrusi, išteklių turtinga sala, o tai sukėlė diplomatinę įtampą su Danija.
Tuo pat metu Kopenhaga ėmėsi siekti sustiprinti ryšius su Nuku, kuris ilgainiui nori įgyti nepriklausomybę. Rugpjūčio pabaigoje Danija oficialiai atsiprašė priverstinės kontracepcijos Grenlandijoje aukų – šis klausimas kėlė didelę įtampą tarp Grenlandijos ir žemyninės Danijos.
Pagal naująjį susitarimą Danija finansuos naujo kilimo ir tūpimo tako statybas Itokotormite Grenlandijos rytuose ir naujo giliavandenio uosto statybas pietiniame Kakortoke, pareiškime teigė Danijos vyriausybė. Be to, Danija ateityje padengs pacientų iš Grenlandijos gydymo Danijos ligoninėse išlaidas.
„Šiuo susitarimu siekiama paremti savarankišką Grenlandiją ilgalaikėmis investicijomis ir kitomis iniciatyvomis“, – pažymėjo Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas-Frederikas Nielsenas.
J. F. Nielsenas pridūrė, kad „iššūkiai, be kita ko, sveikatos priežiūros ir būsto srityse yra didžiuliai, o šis pagrindų susitarimas prisidės prie mūsų norimos plėtros šiose ir keliose kitose srityse“.