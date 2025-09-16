Izraelis patvirtino didelio masto puolimą Gazoje, miestas tapo „pavojinga mūšių zona“

„Gazos miestas laikomas pavojinga mūšių zona, todėl esantiems šiame rajone gresia pavojus“, – platformoje „X“ arabų kalba rašė kariuomenės atstovas spaudai Avichay‘jus Adraee.
Netrukus po to Izraelio žiniasklaida pranešė, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu per teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjama jo korupcijos byla, pareiškė, kad Izraelis „pradėjo intensyvią operaciją Gazos mieste“.
Naktį didmiestį beveik be pertraukos Izraelio karo lėktuvai ir apšaudė artilerija, pranešė palestiniečių naujienų agentūra WAFA.
Palestiniečių žiniasklaida pranešė, kad vėliau į miestą, kuriame, kaip manoma, liko šimtai tūkstančių žmonių, įvažiavo tankai. Izraelio kariuomenė šios informacijos nepatvirtino.
Izraelio saugumo kabinetas Gazos miesto perėmimui pritarė rugpjūčio mėnesį. Kariuomenė paragino visus maždaug 1 mln. miesto gyventojų persikelti į vadinamąsias humanitarines zonas, esančias toliau į pietus blokados sąlygomis egzistuojančiame pakrantės ruože.
JAV naujienų svetainė „Axios“ cituodama Izraelio pareigūnų žodžius pranešė, kad intensyvesnės operacijos reiškia, jog didžiausiame Gazos Ruožo mieste pradedamas žadėtasis antžeminis puolimas, tačiau Izraelio kariuomenė to nepatvirtino.
Izraelio kariuomenė antradienį patvirtino Gazos mieste pradėjusi ilgai lauktą sausumos puolimą.
Vykdydami politinės vadovybės nurodymus, Izraelio kariai „išplėtė sausimos operacijas, kurios dabar vyksta „Hamas“ bastione Gazos mieste“, – žurnalistams sakė kariuomenės atstovas spaudai.
Jis pavadino tai „laipsnišku manevru“, kuriame dalyvauja ir oro, ir sausumos pajėgos ir kuriuo siekiama išnaikinti „Hamas“ smogikus, pasislėpusius po didžiausiu Gazos ruožo miestu esančiame plačiame tunelių tinkle.
Izraelio skaičiavimais, Gazos mieste yra iki 3 tūkst. kovai pasirengusių islamistų smogikų grupuotės narių.
Kariuomenė pareiškė, kad padarys viską, kas įmanoma, kad užtikrintų likusių Gazos ruože laikomų įkaitų ir mieste gyvenančių civilių saugumą.
Pastarosiomis savaitėmis Izraelis ragino miesto gyventojus persikelti į vadinamąsias humanitarines zonas, esančias toliau į pietus blokados sąlygomis egzistuojančiame pakrantės ruože.
Izraelio kariškių duomenimis, miestą jau paliko apie 40 proc. civilių Gazos miesto gyventojų arba daugiau nei 350 tūkst. žmonių.
Be operatyvinio plano, taip pat yra parengtas humanitarinės pagalbos civiliams planas, paaiškino atstovas spaudai.
Tarptautinės humanitarinės pagalbos organizacijos ne kartą įspėjo apie gilėjančią humanitarinę krizę karo draskomoje Palestinos teritorijoje, kurioje gyvena apie 2 mln. žmonių.
Gazos karą išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengtas išpuolis pietų Izraelyje, per kurį žuvo apie 1 200 žmonių ir daugiau nei 250 buvo pagrobta įkaitais. Izraelis teigia, kad 48 įkaitai vis dar yra Gazos Ruože, o 20 iš jų, kaip manoma, yra gyvi.
„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo karo pradžios teritorijoje žuvo daugiau nei 64 800 palestiniečių – tiek civilių gyventojų, tiek kovotojų. Jungtinės Tautos šiuos duomenis laiko iš esmės patikimais.
IzraelisGazos RuožasPalestina
