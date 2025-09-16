Karas Ukrainoje. „DeepState“: Okupantai siekia užimti strategiškai svarbų miestelį Donbase

Vakarai turėtų svarstyti apie Rusijos dronų ir raketų numušimą dar Ukrainos oro erdvėje. Tokią idėją paskelbė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
Kaip pranešė „Tagesschau“, diplomatinio departamento vadovas tai pasakė diskusijos apie Rusijos dronų įsiskverbimą į Lenkijos oro erdvę fone.
„Jei klausiate manęs asmeniškai: turėtume apie tai pagalvoti. Techniškai mes, kaip NATO ir ES, galėtume tai padaryti, tačiau tai sprendimas, kurio Lenkija negali priimti pati, o tik kartu su savo sąjungininkais“, – leidinys citavo R. Sikorskis.
JAV Kongresas planuoja atgaivinti „pragariškų sankcijų“ Rusijai siūlymą, kuris vasarą buvo nukeltas, kai atrodė, kad Donaldas Trumpas sutinka su šių sankcijų pritaikymų palaipsniui.
Tačiau dabar, kai matoma, kad nieko su tuo nėra padaryta, ruošiamasi grįžti prie šio žingsnio. Apie tai praneša prestižinis leidinys „Politico“.
D. Trumpas ir toliau atsitraukinėja nuo idėjos pritaikytų naujas sankcijas Rusijai, o Respublikonai nedrįsta paketo pateikti balsavimui be tiesioginio prezidento pritarimo.
Tačiau, pasak „Politico“, proukrainietiškas JAV Kongreso respublikonų flangas sugalvojo naują strategiją: susieti šį įstatymo projektą su būsimu JAV vyriausybės finansavimo įstatymu.
Situacija yra tokia, kad Respublikonai Kongrese neturi pakankamai balsų, kad galėtų patys pritarti biudžetui.
Todėl idėja yra pateikti balsavimui vienu paketu tiek biudžeto įstatymą, kurio reikia respublikonams, tiek sankcijų Rusijai įstatymą, kurį demokratai jau parėmė ir kurio jie negali tiesiog ignoruoti.
