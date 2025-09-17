Graikija papildys savo laivyną ketvirtąja Prancūzijos gamybos fregata

Naujoji „Belharra“ klasės fregata pasižymi „didesniu pajėgumu“, po Graikijos saugumo tarybos posėdžio sakė Nikas Dendias. Vėliau trečiadienį parlamentui bus pateiktas teisės aktas dėl jos įsigijimo.
Graikija paskelbė planus iki 2036 m. išleisti 25 mlrd. eurų gynybai. Konservatorius ministras pirmininkas Kyriakas Mitsotakis tai pavadino didžiausia gynybos pertvarka per visą šalies šiuolaikinę istoriją.
Pagal šią iniciatyvą, skirtą atremti sparčiai kintančius geopolitinius iššūkius ir transatlantiniams ryšiams silpnėjant, kuriamas naujas priešraketinės, priešlėktuvinės ir kovos su dronais gynybos kupolas, pavadintas „Achilo skydu“, balandžio mėnesį parlamentui sakė K. Mitsotakis.
Graikija dėl dešimtmečius trunkančios įtampos su regionine varžove Turkija tradiciškai investavo į gynybą mažiausiai du procentus bendrojo vidaus produkto – iki šiol tai buvo NATO išlaidų gynybai tikslas.
Šalis jau užsakė iš Prancūzijos 24 naikintuvus „Rafale“ ir tris „Belharra“ klasės gynybos ir intervencijos fregatas (FDI) už daugiau nei 5,5 mlrd. eurų.
GraikijaPrancūzijafregata
