Karas Ukrainoje. Po pokalbio su D. Trumpu – žinia dėl naujo ES sankcijų paketo Rusijai

Jei Europa „atliks savo vaidmenį“ mažindama Rusijos pajamas iš naftos, karas Ukrainoje gali baigtis po 2–3 mėnesių. Apie tai prabilo JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas, pabrėždamas, kad Europos šalys turi imtis aktyvesnio vaidmens mažinant Rusijos pajamas iš naftos ir nutraukiant karą.
Jis pabrėžė, kad D. Trumpo administracija nenustatys papildomų muitų Kinijos prekėms, siekiant sustabdyti Kiniją nuo Rusijos naftos pirkimo, nebent Europos šalys nustatys didelius muitus Kinijai ir Indijai.
JAV prezidentas D. Trumpas kitą savaitę tikriausiai susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir vis dar tikisi tarpininkauti sudarant taikos susitarimą tarp Kyjivo ir Maskvos, antradienį sakė valstybės sekretorius Marco Rubio.
D. Trumpas ne kartą grasino sankcijomis Rusijai, jei prezidentas Vladimiras Putinas nesileis į kompromisus. Tačiau jis to nevykdė, net Rusijai didinant atakas, taip nuvildamas Ukrainą.
D. Trumpas „ne kartą skambino V. Putinui, ne kartą buvo susitikęs su V. Zelenskiu, įskaitant tikriausiai kitą savaitę vėl Niujorke“, kur lyderiai susirinks į JT Generalinę Asamblėją, žurnalistams Izraelyje sakė M. Rubio.
19-asis sankcijų Rusijai paketas, kurį Europos Sąjunga ketino pristatyti rugsėjo 17 dieną, atidėtas: jis dingo iš ES šalių nuolatinių atstovų susitikimo darbotvarkės, antradienį pranešė „Politico“, remdamasis dviem Europos šaltiniais.
Sankcijų pristatymas buvo atidėtas dėl JAV prezidento D. Trumpo spaudimo – jis reikalauja, kad NATO nustotų pirkti rusišką naftą.
Pagrindiniai jos pirkėjai bloke tebėra Vengrija ir Slovakija, kurios patiria spaudimą ir iš kitų Europos šalių, bet kol kas neatsisako pirkti rusiškų energijos išteklių.
