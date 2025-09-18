Latvijos pajūryje rastos drono nuolaužos: į įvykio vietą pasiųsti ekspertai

Pirminiais duomenimis, grėsmės aplinkai nenustatyta.
Manoma, kad nuolauža galėjo būti išplauta jūros. Apie radinį informuotos atsakingos institucijos, į vietą atvyko Latvijos ginkluotųjų pajėgų nesprogusios amunicijos neutralizavimo grupė.
Uždarė oro erdvę
Latvija pratęsė apribojimus oro erdvėje prie rytinės sienos su Baltarusija ir Rusija, ji bus uždaryta nuo rugsėjo 18 d. iki spalio 8 d. tamsiuoju paros metu, nuo 20 val. iki 7 val., pranešė Gynybos ministerija.
Šie apribojimai leidžia Latvijos ginkluotosioms pajėgoms visiškai kontroliuoti oro erdvės zoną ir intensyvinti akustinių stebėjimo sistemų testavimą, vykdyti dronų ir kovos su dronais simuliacijas, dislokuoti ir mokyti mobiliuosius kovinius dalinius, pranešė ministerija.
Įvertinus rizikas, nuspręsta tęsti apribojimus tik tamsiuoju paros metu, kai grėsmių rizika yra didžiausia.
Latvija uždarė oro erdvę rajone prie rytinės sienos nuo rugsėjo 11 d. iki rugsėjo 18 d. po Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę praėjusio trečiadienio naktį. Lenkija ir NATO sąjungininkės numušė kelis tiesioginę grėsmę kėlusius dronus.
Apribojimai galios tik orlaiviams, skrendantiems iki šešių kilometrų aukštyje, kiti orlaiviai galės skristi per šią zoną.
Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vertinimu, šiuo metu tiesioginės karinės grėsmės Latvijai nėra. Tačiau pratybų „Namejs 2025“ metu šalies ginkluotosios pajėgos išlieka aukšto lygio parengties būsenoje. Pratybos „Namejs 2025“ vyksta rugsėjo 2–spalio 8 d. visoje Latvijoje.
Siekiant sumažinti dronų grėsmę, rytinėje pasienio zonoje nuolat budi kariuomenės oro gynybos daliniai, pasirengę prireikus numušti valstybės agresorės dronus.
Taip pat sustiprinta NATO oro policijos misija, diegiamos naujos akustinės oro erdvės stebėjimo sistemos. Per pastaruosius metus buvo atlikti teisės aktų pakeitimai, leidžiantys greitai uždaryti oro erdvę grėsmės zonose.
