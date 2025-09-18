Nustebino ir visko mačiusius: rusai į mūšį traukia iškart lavonmaišiuose

„Rusų pėstininkai Trečiojo armijos korpuso atsakomybės zonoje eksperimentuoja su įvairiais maskuotės būdais. Šį kartą okupantai užsidėjo didelius maišus, tačiau, nepaisant to, buvo aptikti ir likviduoti“, – rašoma kanale.
Paviešintame vaizdo įraše matyti okupantų sunaikinimas, kurį atliko Ukrainos 63-iosios atskiros motorizuotos brigados dronų sistemų bataliono operatoriai.
Rusai patiria daugybę nuostolių
Kupjansko kryptimi Rusijos kariuomenė, tikėtina, patiria dešimt kartų daugiau nuostolių nei Ukrainos pajėgos. Okupantai čia menkai apmokyti ir stokojantys maisto bei vandens, rašoma naujausioje Vašingtone įsikurusio Karo Studijų Instituto (ISW) apžvalgoje.
Rusijos kariuomenė taip pat tęsė puolamąsias operacijas šiaurinėje Sumų srities dalyje, tačiau nepasistūmėjo pirmyn.
Su Rusijos Šiaurės karine grupuote siejamas tinklaraštininkas pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos faktiškai apsupo Rusijos kareivius Oleksijivkoje.
Rusijos pajėgos tęsė atakas šiaurinėje Charkivo srities dalyje, tačiau jokio patvirtinto progreso nepasiekė. Ukrainos bepiločių orlaivių bataliono, veikiančio šiame regione, vadas teigė, kad Rusijos diversinės žvalgybos grupės bando plaukte įveikti vandens kliūtis ir užimti pozicijas miškuose.
Pasak jo, rusai naudojo šarvuotąją techniką tik netiesioginiams smūgiams. Tačiau jis pabrėžė, jog taktika keisis atšalus orams – kariai taps mažiau mobilūs ir nebegalės taip efektyviai naudoti motociklų.
Ukrainos pasienio tarnybos brigados, veikiančios Vovčansko kryptimi, atstovas sakė, kad rusų kariai juda po du–tris į susitelkimo punktus, o didesnės grupės vėliau puola ukrainiečių pozicijas.
Borovo, Lymano ir Siversko kryptimis rusų pajėgoms taip pat nepavyko pasistūmėti pirmyn. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu padarė taktinę pažangą Konstiantynivkos–Druživkos kryptimi.
Torecko sektoriuje Ukrainos brigados atstovas informavo, kad rusai tęsia atakas mažomis grupėmis po vieną–du karius. Jie žvalgo fronto liniją ir bando prasiskverbti į Ukrainos pozicijas – tai taktika, pirmą kartą išbandyta Sumų srityje. Be to, rusai mėgina perpjauti Ukrainos sausumos tiekimo linijas, smogia dronais į užnugarį ir naudoja tolimojo nuotolio dronus „Zala“ bei „Lancet“.
Tiesa, Rusijos pajėgos pastaruoju metu pasistūmėjo Pokrovsko kryptimi. Vaizdo įrašai, paskelbti rugsėjo 17 d., rodo, kad rusai neseniai užėmė Rožę (į pietus nuo Pokrovsko) ir pietinę paties Pokrovsko dalį.
Tą pačią dieną rusų kariuomenė tęsė puolimą rytinėje Zaporižios srities dalyje, tačiau be progreso, o vakarinėje – pasistūmėjo.
Anksčiau ISW pranešė, kad Rusijos kariuomenė telkia visas pajėgas prie Pokrovsko, tačiau netenka nuo 10 iki 20 karių už kiekvieną užimtą teritorijos metrą.
