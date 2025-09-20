D. Trumpas grasina Venesuelai

„Mes norime, kad Venesuela nedelsdama priimtų visus kalinius ir psichiatrijos ligoninėse esančius žmones, kuriuos prievarta įvežė į Jungtines Amerikos Valstijas“, – teigė D. Trumpas.
„Tūkstančiai žmonių buvo sunkiai sužeisti, o kai kurie netgi žuvo dėl šių „monstrų“.
Prezidentas pridūrė didžiosiomis raidėmis: „Išmeskite juos iš mūsų šalies, dabar pat, arba sumokėsite neišmatuojamą kainą!“
Penktadienį Venesuela apkaltino Jungtines Valstijas pradėjus „nepaskelbtą karą“ Karibuose ir paragino Jungtines Tautas ištirti amerikiečių smūgius, dėl kurių per pastarąsias savaites žuvo daugiau nei dvylika įtariamų narkotikų kontrabandininkų.
Vašingtonas taip pat dislokavo karo laivų tarptautiniuose vandenyse prie Venesuelos krantų ir į Puerto Riką nusiuntė naikintuvų F-35, taip vadinamos, kovos su narkotikais operacijos vykdymui.
Didžiausias per pastaruosius dešimtmečius JAV karinio jūrų laivyno dislokavimas Karibuose sukėlė baimę, kad Jungtinės Valstijos planuoja pulti Venesuelą.
Smūgiai sukėlė diskusijas dėl žudymų teisėtumo, nes pagal JAV įstatymus narkotikų kontrabanda nėra nusikaltimas, už kurį skiriama mirties bausmė.
Vašingtonas taip pat nepateikė konkrečių detalių, pagrindžiančių teiginius, kad laivai, į kuriuos buvo nukreipti smūgiai, iš tiesų gabeno narkotikus.