Karas Ukrainoje. Iš Baltųjų rūmų – Baltijos šalių scenarijaus prognozė Donbasui

Pastangoms įtvirtinti taiką Ukrainoje stringant, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas jį „tikrai nuvylė“.
D. Trumpas užsiminė, kad iš pradžių manė, jog sureguliuoti šį karą, kurį jis anksčiau tikino galintis užbaigti per vieną dieną nuo įžengimo į Baltuosius rūmus, bus „lengviausia“.
Tačiau taikos susitarimas, regis, nepriartėjo, nors jau kelis mėnesius vyksta Vašingtono vadovaujami pokalbiai, o D. Trumpo ultimatumai ir terminai, skirti paskatinti Rusijos prezidentą apsvarstyti teikiamus pasiūlymus, praėjo be akivaizdžių padarinių.
Ketvirtadienį per savo valstybinį vizitą Jungtinėje Karalystėje (JK) paklaustas, ar derybos prarado pagreitį, JAV lyderis nurodė, kad žmonės yra „žudomi, ir dėl šios priežasties jaučiu pareigą tai sureguliuoti“.
„Didžiuojuosi galėdamas jums pasakyti, kad mes išsprendėme septynis karus, kurie buvo neišsprendžiami (…) Tas, kuris, kaip maniau, bus lengviausias, toks bus dėl mano santykių su prezidentu V. Putinu, bet jis mane nuvylė. Jis tikrai mane nuvylė. Tai turėjo būti Rusija ir Ukraina, bet pamatysime, kuo tai baigsis. Maniau, kad jis gali būti vienas lengviausių iš visų“, – guodėsi D. Trumpas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Maskva vien per pastarąsias dvi savaites į taikinius šalies teritorijoje paleido tūkstančius bepiločių orlaivių ir galingų sklendžiančių bombų, taip pat ir šimtus raketų.
Reaguodama į tai, Ukraina sukūrė nuosavus tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius, kurie smogė Rusijos gilumoje ir apgadino objektus, labai svarbius Rusijos karui.
Prieš atvykdamas į JK D. Trumpas žurnalistams Vašingtone teigė, kad „V. Zelenskis turės sudaryti susitarimą“ karui užbaigti, tačiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
Tuo metu britų premjeras nurodė, kad su D. Trumpu aptarė tai, kaip „padidinti spaudimą (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui, jog jis pritartų ilgalaikiam taikos susitarimui“.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių