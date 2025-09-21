Izraelis atmeta „vienpusį“ Palestinos valstybės pripažinimą

Šios trys šalys sekmadienį tapo pirmosiomis iš Didžiojo septyneto šalių, pripažinusios Palestinos valstybę.
Tikimasi, kad Prancūzija ir kitos šalys paseks jų pavyzdžiu kasmetinės JT Generalinės Asamblėjos, prasidėsiančios pirmadienį Niujorke, metu.
„Izraelis kategoriškai atmeta Jungtinės Karalystės ir kai kurių kitų šalių vienašališką Palestinos valstybės pripažinimo pareiškimą“, – teigiama ministerijos pareiškime.
„Šis pareiškimas neprisideda prie taikos, bet, atvirkščiai, dar labiau destabilizuoja regioną ir mažina galimybes ateityje pasiekti taikų sprendimą“, – pridūrė ministerija.
„Jei šį pareiškimą pasirašiusios šalys tikrai nori stabilizuoti padėtį regione, jos turėtų sutelkti dėmesį į spaudimą „Hamas“ organizacijai, kad ši paleistų įkaitus ir nedelsdama nusiginkluotų“.
„Pareiškimas ne tik atlygina „Hamas“ už didžiausias žydų žudynes nuo Holokausto laikų, kurias įvykdė teroristinė organizacija, siekianti Izraelio sunaikinimo, bet ir sustiprina paramą jai.
„Šis žingsnis prieštarauja visai derybų logikai ir kompromiso tarp dviejų šalių siekimui, be to, jis dar labiau atitolins taiką, kurios trokštame“, – teigė ministerija.
„Bet kuriuo atveju Izraelis nepriims jokių realybės neatitinkančių ir įsivaizduojamų tekstų, kuriais bandoma priversti jį sutikti su nepagrįstomis sienomis“, – pridūrė ji.