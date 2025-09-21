Lrytas Premium prenumerata tik
Pasaulis

Nyderlanduose per protestą prieš imigraciją kilo susirėmimai su policija

2025 m. rugsėjo 21 d. 09:07
Nyderlanduose per protestus prieš imigraciją ir prieglobsčio politiką kilo susirėmimai su policija. Pasak olandų naujienų agentūros ANP, policija šeštadienį panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas, kad išsklaidytų demonstrantus. Sulaikyta 30 asmenų. Nukentėjo du policininkai.
Pasak pareigūnų, gali būti ir daugiau sulaikytųjų, kai bus įvertinta filmuota medžiaga.
ANP, remdamasi policija, pranešė, kad demonstracijoje prieš imigraciją ir už griežtesnes prieglobsčio taisykles dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Protestas tapo nevaldomas, kai apie 1 500 protestuotojų suplūdo į per Hagą einantį greitkelį A12 ir trikdė eismą.
Protestuotojai į policijos pareigūnus svaidė akmenis bei butelius. Buvo padegtas policijos automobilis, išdaužyti kairiųjų liberalų partijos D66 būstinės langų stiklai. Išpuolio metu būstinėje žmonių nebuvo.
„Laikykitės atokiai nuo politinių partijų, – tinkle „X“ vėliau rašė D66 pirmininkas Robas Jettenas. – Jei manote, kad galite mus įbauginti, tai jums nepasisekė. Niekada neleisime, kad ekstremistiškai nusiteikę neramumų kurstytojai iš mūsų atimtų mūsų gražią šalį“.
Į demonstraciją, kuri surengta likus daugiau kaip mėnesiui iki parlamento rinkimų, pasakyti kalbą buvo kviestas populistas ir migracijos priešininkas Geertas Wildersas. Tačiau jis nedalyvavo. G. Wildersas tinkle „X“ pabrėžė, kad naudoti smurtą prieš policiją yra „visiškai nepriimtina“. Riaušininkai esą yra „idiotai“.
