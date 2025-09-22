Įspėja dėl naujo pavojaus pasienyje: į Lenkiją bandė patekti išsikasę tunelį

Pasak pasieniečių, penktadienį jie gavo pranešimą apie bandymą neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos į Lenkiją.
Vėliau paaiškėjo, kad incidentas įvyko Narevkos kaime, kur keturių užsieniečių grupė po tvora, skiriančia abi valstybes, buvo iškasusi tunelį. Lenkijos tarnybos fiksavo sienos kirtimą, pasitelkusios „elektroninį barjerą“.
Podlasės pasienio tarnybos padalinys paviešino vaizdo įrašą, kuriame matomas tunelis.
Taip pat pridurta, kad „nors pasienio ruožas Baltarusijos pusėje yra prieinamas tik Baltarusijos tarnyboms, ten ir toliau pasirodo migrantai, bandantys neteisėtai patekti į Lenkiją su jų leidimu“.
Ketvirtadienį Lenkijos pasieniečiai užfiksavo 60 bandymų neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos į Lenkiją. Bandantys tai padaryti svaidė akmenis į pasienio patrulius.
Šiuo metu vykdomos aštuonių asmenų paieškos. Prieš kelias dienas Lenkija uždarė savo sieną su Baltarusija dėl Baltarusijos ir Rusijos karinių pratybų „Zapad“.
Sienos kirtimo punktai liks uždaryti iki tol, kol bus užtikrintas visiškas sienos saugumas.
„Atkursime eismą, kai siena bus visiškai saugi“, – ketvirtadienį sakė Vidaus reikalų ir administracijos ministerijos atstovė spaudai Karolina Galecka.