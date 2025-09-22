Laiške D. Trumpui N. Maduro neigia Venesuelos sąsajas su narkotikais

Laiške D. Trumpui N. Maduro sakė, kad Karakaso ir Vašingtono santykius temdo „melagienos“, jo teigimu, „skirtos pateisinti ginkluoto konflikto, kuris padarytų katastrofišką žalą visame žemyne, aštrinimą“.
Laišką, datuotą rugsėjo 6 d., sekmadienį feisbuke paskelbė viceprezidentė Delcy Rodríguez, jo ištraukos buvo paskelbtos jau anksčiau. D. Rodríguez sakė, kad laiškas perduotas Pietų Amerikos tarpininkui, siekiant užtikrinti, kad jis pasiektų D. Trumpą.
N. Maduro sakė esąs atviras „tiesioginiam ir atviram pokalbiui“ su JAV specialiuoju pasiuntiniu Richardu Grenellu, „kad įveiktų žiniasklaidos triukšmą ir suklastotas naujienas“.
„Prezidente, tikiuosi, kad kartu galime įveikti melą, sutepusį mūsų santykius, kurie privalo būti istoriniai ir taikūs“, – sakoma laiške. Venesuelą valdantis N. Maduro taip pat gyrė D. Trumpo pastangas nutraukti karus ir paragino pradėti dialogą siekiant garantuoti taiką Amerikos žemyne.
Laiškas parašytas padidėjus įtampai po pastarųjų JAV karinių operacijų Karibų jūroje ir Vašingtono kaltinimų, kad Venesuela eksportuoja narkotikus ir smurtą į Jungtines Amerikos Valstijas.
Rugpjūtį JAV vyriausybė iki 50 mln. dolerių padidino atlygį už informaciją, padėsiančią suimti N. Maduro.
Pasak JAV Teisingumo departamento, N. Maduro dalyvauja tarptautinėje narkotikų kontrabandoje. N. Maduro žodžiais, „įtikinami duomenys“ apie narkotikų gamybą ir prekybą narkotikais Pietų Amerikoje rodo, „kad Venesuela yra šalis, kurioje narkotikai nėra gaminami, ir nesusijusi su prekyba narkotikais“.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Nicolasas MaduroVenesuela
Rodyti daugiau žymių