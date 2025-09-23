Iš okupuoto Krymo – žinia apie pažeidimus: atskleidė, ką slėpė Kinijos laivas

Vakarų šalys šiam uostui nuo 2014 metų, kai Rusija aneksavo Krymą, taiko griežtas sankcijas – į jį draudžiama plaukti.
Tačiau „Financial Times“ atskleidė, kad Kinijos įmonei „Guangxi Changhai“ priklausantis laivas 2025 metais Sevastopolio uoste užfiksuotas buvo triskart: birželį, rugpjūtį ir rugsėjį.
„Financial Times“ specialistai paskutinę laivo kelionę patikrino palydovo kadrais, radarų ir specialių atsakiklių duomenimis.
Paaiškėjo, kad laivas klastojo judėjimo informaciją, nurodė ir neteisingą buvimo vietą.
„Lloyd‘s List“ analizė patvirtino, kad laivo manipuliaciją.
Išsiaiškinta, kad po apsilankymo Sevastopolyje laivas buvo Turkijos ir Egipto uostuose, o tada patraukė į Rusijos uostus.
„Ukraina aiškiai pasakė, kad tokie veiksmai yra nepriimtini ir tikisi, kad tarptautiniai partneriai griežtai vengs kontaktų su okupuotomis teritorijomis“, – sakė Ukrainos sankcijų komisaras Vladislavas Vlasiukas.
Jis nurodė, kad Ukrainos ambasada Kinijoje jau kreipėsi į Kinijos užsienio reikalų ministeriją, o Kinija pažadėjo aiškintis dėl situacijos ir imtis reikiamų veiksmų.
Kaip rašė FT, per savo kelionę rugsėjį laivas panaudojo specialų atsakiklį, kad nuslėptų tikrąją savo buvimo vietą. Kryme esantys aktyvistai netgi užfiksavo bandymą paslėpti laivo pavadinimą drobėmis.
Pasak Ukrainos atstovų, Rusija krovinių iš okupuotų teritorijų Donecko ir Chersono regionuose gabenimui naudoja balandį atidarytą naująjį geležinkelį į Krymą.
Parengta pagal UNIAN informaciją.
Krymaskaras UkrainojeRusija
