M. Rutte: kol kas per anksti spręsti, ar virš Danijos skraidę dronai – rusų

„Danai šiuo metu tiksliai vertina, kas įvyko, kad įsitikintų, kas už to slypi. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame šiuo klausimu. Tad spręsti dar per anksti“, – sakė M. Rutte, pridurdamas, kad apie tai kalbėjosi su Danijos ministre pirmininke.
ELTA primena, kad pirmadienio vakarą Kopenhagos oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kai buvo stebimi virš oro uosto kelias valandas skraidę keli dideli dronai. Danijos žvalgyba antradienį pareiškė, kad Danijai patiria „didelę sabotažo grėsmę“.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pareiškė, kad dronai, sutrikdę Kopenhagos oro uosto veiklą, buvo „iki šiol rimčiausia ataka prieš Danijos ypatingos svarbos infrastruktūrą“.
„Žinoma, neatmetame jokios galimybės, kas už to slypi“, – sakė M. Frederiksen.
Premjerės teigimu, šis incidentas sutampa su Europos oro uostuose neseniai pastebėtais dronais, oro erdvės pažeidimais ir kibernetinėmis atakomis. Danijos policija anksčiau sakė nežinanti, kas skraidino dronus, bet viskas rodo, kad tai buvo „pajėgus veikėjas“.
Markas RutteNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Danija
Rodyti daugiau žymių