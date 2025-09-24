Aktyvistų teigimu, prieš pagalbos Gazai flotilę panaudoti dronai ir sprogstamieji užtaisai

„Izraelio okupacinės pajėgos surengė mažiausiai 11 išpuolių prieš Pasaulinę sumudo flotilę, esančią už 600 jūrmylių (1,1 tūkst. km) nuo Gazos Ruožo“, – trečiadienį ryte socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše teigė organizacija CODEPINK.
„Izraelis grasina humanistams, gabenantiems pagalbą tarptautiniuose vandenyse, ir juos terorizuoja. Reikalaujame leisti flotilei saugiai tęsti kelionę. Tuojau pat nutraukite Gazos ruožo apsiaustį“, – teigiama grupės komentaruose, kuriais pasidalijo ir flotilė.
Pasaulinė sumudo flotilė savo socialinių tinklų kanaluose trečiadienį ryte paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, jos teigimu, matyti „šviesos ir triukšmo granatos... nemirtinas sprogstamasis užtaisas, kurį dažniausiai naudoja policija arba karinės pajėgos. Jis skirtas laikinai apsvaiginti žmones, nesukeliant ilgalaikių traumų, todėl yra naudingas minios kontrolės ar įkaitų gelbėjimo operacijose“.
Aktyvistai teigė, kad prieš laivus buvo panaudotos „sprogstamosios signalinės raketos“ ir „įtariamos cheminės medžiagos“, taip pat „neatpažinti bepiločiai orlaiviai ir ryšio trukdymo priemonės“.
„Su šiomis psichologinėmis operacijomis dabar susiduriame tiesiogiai, bet nesileisime įbauginami“, – teigiama žinutėje, kurią flotilė paskelbė platformoje „Telegram“.
Pirmiau vieną iš flotilės vaizdo įrašų savo socialinių tinklų platformos „X“ puslapyje paskelbė ir JT specialioji pranešėja okupuotų palestiniečių teritorijų klausimais Francesca Albanese.
„Pranešta apie 9-ą išpuolį prieš humanitarinės pagalbos laivus tarptautiniuose vandenyse (į pietvakarius nuo Kretos) – vidury nakties! Ir voilà: genocidas sausumoje, nusikaltimai jūroje“, – socialiniame tinkle rašė ji.
Rugpjūčio pabaigoje iš Barselonos išplaukusi Pasaulinė sumudo flotilė su šimtais aktyvistų siekia pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo pakrantės jūrų blokadą ir pristatyti humanitarinę pagalbą karo nuniokotos teritorijos gyventojams. Žodis „sumud“ arabų kalba reiškia tvirtumą.
Izraelis praeityje sužlugdė keletą bandymų pralaužti jūros blokadą. Visai neseniai aktyvistai pareiškė, kad rugsėjį per maždaug 24 valandas Tuniso vandenyse buvo užpulti du Pasaulinės sumudo flotilės laivai.