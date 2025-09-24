D.Peskovas paskelbė, kad Ukrainos pasiūlytos šalys yra nepriimtinos.
Šią žinią išplatino Rusijos kontroliuojama žiniasklaida.
D.Peskovas komentavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žodžius, kad Ukraina, ES ir JAV Rusijai pasiūlė lyderių lygmens susitikimą vykdyti vienoje iš keleto valstybių, tarp kurių – Kataras, Turkija ir netgi Kazachstanas.
D.Peskovas teigė, kad visos šalys ir visiškai nepriimtinos Rusijai ir tada pareiškė, kad tokios valstybės, kaip Šveicarija ir Austrija „nėra neutralios“.
D.Peskovas pakartojo jau skambėjusį pareiškimą, kad V.Zelenskis ir Vladimiras Putinas galėtų susitikti Maskvoje.
„Kodėl ne? Jeigu esi atviras dialogui, kodėl neatvykti?“, – ciniškai Kremliaus naratyvą skleidė D.Peskovas.
Netrukus jis tradiciškai ėmė kaltinti Ukrainą, kad ši neva atsisako derėtis.
Rugsėjo 23 dieną V.Zelenskis teigė, kad V.Putinui lyderių susitikimas buvo pasiūlytas Europoje ir Azijoje, bet rusai nenorėjo tiesioginių derybų su Ukraina.
Rugsėjo 3 dieną V.Putinas tikino, kad yra pasiruošęs susitikti su V.Zelenskiu, bet tai padaryti nori Maskvoje.
Parengta pagal nv.ua informaciją.
Dmitrijus PeskovasVladimiras Putinaskaras Ukrainoje
