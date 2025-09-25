Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Danų gynybos ministras: dronų skrydžiai virš oro uostų – sisteminga hibridinė ataka

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:42
Dronų skrydžiai, dėl kurių šią savaitę dvi naktis buvo uždaryti Danijos oro uostai, buvo sisteminga, hibridinė operacija, kurią vykdė „profesionalus veikėjas“, ketvirtadienį pareiškė gynybos ministras.
„Nėra abejonių, kad viskas rodo, jog tai yra profesionalaus veikėjo darbas, kai kalbame apie tokią sistemingą operaciją daugybėje vietų beveik tuo pačiu metu. Tai aš vadinčiau hibridine ataka, naudojant įvairių tipų dronus“, – spaudos konferencijoje sakė Troelsas Lundas Poulsenas.
Jis taip pat pridūrė, kad Danija stiprins dronų aptikimo ir neutralizavimo pajėgumus.
Kaip rašė ELTA, ketvirtadienį Danijos policija pranešė, kad keturiuose šalies oro uostuose buvo pastebėti dronai, kurie vėliau nuskrido. Olborgo oro uostas Danijos šiaurėje, vienas didžiausių šalyje po Kopenhagos, buvo uždarytas ir po kelių valandų vėl atidarytas. Likę oro uostai uždaryti nebuvo, nes iki ketvirtadienio ryto ten nebuvo suplanuoti jokie skrydžiai.
Šalies ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį, kai virš Kopenhagos oro uosto taip pat skraidė dideli dronai ir dėl to jis buvo uždarytas kelioms valandoms, pareiškė, kad šalis patyrė „rimčiausią išpuolį prieš Danijos ypatingos svarbos infrastruktūrą“.
