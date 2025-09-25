Lrytas Premium prenumerata tik
Iranas teigia šnipų operacijos metu gavęs duomenų apie Izraelio branduolinius ginklus

2025 m. rugsėjo 25 d. 08:30
Trečiadienį per valstybinę televiziją transliuotoje laidoje Irano žvalgybos tarnyba pranešė, kad iš Izraelio gavo slaptos informacijos.
Pranešime teigiama, kad „duomenų lobyną“ sudaro informacija apie Izraelio ginklų projektus, netoli Dimonos esantį branduolinį objektą ir programose dalyvaujančių mokslininkų sąrašai.
Irano žvalgybos ministras Esmaeilas Khatibas sakė: „Šaliai perduotame archyve yra milijonai puslapių įvairios ir vertingos informacijos apie sionistinį režimą“.
Jo teigimu, žvalgybos agentai taip pat sugebėjo gauti informacijos apie Izraelio branduolinių ginklų programą.
E. Khatibas pasakė, kad perduodant duomenis Iranui dalyvavo Izraelio branduolinės pramonės darbuotojai, kariškiai ir eiliniai piliečiai. Kai kurie už tai gavo pinigų, o kiti veikė iš neapykantos Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, paaiškino jis.
Nepriklausomą visų Irano žvalgybos operacijos aspektų patikrinimą atlikti nebuvo galimybių.
Nuo 1979 m. islamo revoliucijos Izraelis laikomas aršiausiu Irano priešu.
Nors šalies vadovai ir vadai ne kartą neigė Izraelio teisę egzistuoti, dauguma Irano gyventojų nori taikos regione.
Birželį Izraelis puolė Iraną, jo teigimu, siekdamas užkirsti kelią pastarajam pasigaminti branduolinę bombą.
