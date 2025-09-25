Karas Ukrainoje. Per susitikimą su S. Lavrovu – M. Rubio prašymas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai ir ryškiai pakeitė savo poziciją dėl karo Ukrainoje, pareiškdamas, kad Kyjivas, padedamas Europos, gali susigrąžinti visas okupuotas žemes.
Pasak „The New York Times“, D. Trumpas nepaaiškino tokio stulbinančio posūkio priežasčių. Tad kyla nuogąstavimų, kad tokiu būdu jis bando atsitraukti nuo šio konflikto.
„Kai kurie Europos pareigūnai įtaria, kad atsiribodamas nuo karo prezidentas nusimeta atsakomybę už konfliktą, kurį kadaise žadėjo išspręsti per kelias dienas ar savaites“, – rašo leidinys.
„The New York Times“ primena, kad per aštuonis savo prezidentavimo mėnesius D. Trumpas ne kartą keitė poziciją Ukrainos klausimu. Vasario mėnesį jis kritikavo V. Zelenskį Ovaliniame kabinete, vėliau ėmė meilikauti V. Putinui ir tiesė jam raudoną kilimą Aliaskoje.
„Dabar jo žodžiai nuskambėjo taip, lyg jis vėl palaikytų Ukrainą, bet tuo pat metu atsitrauktų nuo karo“, – rašo leidinys.
Leidinys atkreipė dėmesį į paskutinę D. Trumpo frazę: „Linkiu abiem šalims viso geriausio.“
Tuo tarpu vos po kelių valandų, kai D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina gali „nugalėti“ Rusiją, jo žodžius paneigė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
Jis pareiškė, kad karas Ukrainoje „negali baigtis kariniu būdu“ ir prognozavo, kad „jis baigsis prie derybų stalo“, taip atspindėdamas ankstesnę D. Trumpo poziciją.
„D. Trumpas niekada nepaaiškino, kodėl dabar mano, kad Ukraina, kuri per pastaruosius metus nuolat prarasdavo mažus žemės plotus Rusijos kariuomenei, staiga sugebės juos atsiimti“, – rašo „The New York Times“.
