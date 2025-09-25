NATO vadovas apie dronus Danijoje: situaciją vertiname labai rimtai

Situaciją vertiname labai rimtai, po pokalbio su M. Frederiksen tinkle „X“ rašė M. Rutte. Sąjungininkai esą bendradarbiauja, kad užtikrintų kritinės infrastruktūros saugumą.
Danijos premjerė po pokalbio tinkle „X“ pareiškė, kad jos šalis ir NATO susitarė kartu rūpintis saugumu Europoje. Ji su M. Rutte kalbėjusi apie „rimtą situaciją“ Danijoje.
Po pakartotinio dronų pasirodymo keliuose šalies oro uostuose Danijos vyriausybė kalba apie „hibridinę ataką“. Viskas rodo, kad su tuo susijęs profesionalus veikėjas, spaudos konferencijoje Kopenhagoje sakė gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas. Kas tai galėtų būti, esą dar neaišku.
Ketvirtadienį Danijos policija pranešė, kad keturiuose šalies oro uostuose buvo pastebėti dronai, kurie vėliau nuskrido. Olborgo oro uostas Danijos šiaurėje, vienas didžiausių šalyje po Kopenhagos, buvo uždarytas ir po kelių valandų vėl atidarytas. Likę oro uostai uždaryti nebuvo, nes iki ketvirtadienio ryto ten nebuvo suplanuoti jokie skrydžiai.
Šalies ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį, kai virš Kopenhagos oro uosto taip pat skraidė dideli dronai ir dėl to jis buvo uždarytas kelioms valandoms, pareiškė, kad šalis patyrė „rimčiausią išpuolį prieš Danijos ypatingos svarbos infrastruktūrą“.