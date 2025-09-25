Po D. Trumpo pareiškimo apie Rusijos naikintuvus – iškalbingos reakcijos

Pastarosios praėjusį penktadienį ir paskelbė, kad į šių šalių oro erdves įskrido Rusijos naikintuvai. Estijos teritorijoje šie išbuvo apie 12 minučių.
D.Trumpas rugsėjo 23 dieną teigė, kad NATO narės turėtų numušti tokius orlaivius.
„Supratome“, – paprasta, bet kartu ir daug pasakančia fraze sureagavo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
Estijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas Marko Mihkelsonas socialiniuose tinkluose irgi reagavo panašia žinute.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna jau anksčiau „Kyiv Independent“ kalbėjo, kad Baltijos šalys ir sąjungininkės privalo būti pasiruošusios perimti ir, jeigu prireiktų, nuleisti orlaivius, kurie pažeidžia oro erdvę.
„Žinutė turi būti vienbalsė: būsimi pažeidimai sulauks atsako. Tai – ne tik apie Estijos sienų gynybą, tai apie NATO sienų gynybą“, – kalbėjo M.Tsakhna.
Rugsėjo 19 dieną trys Rusijos „MiG-31“ naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę ir ten išbuvo apie 12 minučių. Netrukus Talinas paprašė NATO 4-ojo straipsnio konsultacijų.
Tą pačią dieną Lenkija paskelbė, kad du Rusijos naikintuvai žemame aukštyje praskrido virš „Orlen Petrobaltic“ naftos platformos Baltijos jūroje. Buvo skelbiama, kad naikintuvai pažeidė platformos saugumo zoną.
Kiek anksčiau Lenkija numušė Rusijos dronus, kurie per masinę ataką prieš Ukrainą įskrido į Lenkijos oro erdvę.
Į D.Trumpo žodžius sureagavo ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Lėktuvai, kurie sąmoningai pažeidžia ir sistemingai pažeidžia NATO valstybių erdvę, iš tikrųjų, pirmiausiai jie turėtų būti įspėjami. Bet toks pareiškimas yra labai geras atgrasymo faktorius, nes manau, kad Rusija, žinodama, kad gali būti tokio pobūdžio reakcija, kitą kartą labai gerai pagalvos organizuodama panašaus pobūdžio sabotažinius veiksmus ir, ko gero, gerbs mūsų teritorinį suverenumą“, – Prezidentūros išplatintame vaizdo įraše antradienį teigė G. Nausėda.
„Bet tai turi būti pasakyta kredibiliai, tai turi būti pasakyta labai aiškiai ir, be abejo, tokia žinia iš JAV prezidento manau padarys tinkamą įspūdį Rusijai“, – vizito Niujorke metu sakė jis.
Parengta pagal „Kyiv Independent“ informaciją.
