D. Trumpas pažadėjo „neleisti“ Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto

2025 m. rugsėjo 26 d. 10:18
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad neleis savo svarbiam sąjungininkui Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto, kai kuriems Izraelio kabineto nariams grasinant tai padaryti ir taip sužlugdyti bet kokį dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą.
„Neleisiu Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto, – Ovaliajame kabinete kalbėdamas su žurnalistais sakė D. Trumpas. – Ne, neleisiu. To nebus.“
Toks buvo D. Trumpo atsakymas į klausimą, ar per šią savaitę Jungtinėse Tautose vykusį susitikimą jis pažadėjo arabų šalių lyderiams užkirsti kelią bet kokiai aneksijai.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu žada neleisti įkurti Palestinos valstybės, o kraštutinių dešiniųjų pažiūrų jo kabineto nariai, reaguodami į tai, kad kelios Vakarų šalys neseniai pripažino Palestinos valstybę, pagrasino aneksuoti Vakarų Krantą.
Paklaustas, ar dėl tokio sprendimo perspėjo B. Netanyahu, su kuriuo kalbėjosi pirmiau tą patį ketvirtadienį, jis atsakė: „Taip, bet aš neleisiu to padaryti“.
„Ar kalbėjau su juo, ar ne – o tikrai kalbėjau, bet Izraeliui Vakarų Kranto aneksuoti neleisiu. Užteks. Laikas sustoti.“
D. Trumpas taip pat išreiškė optimizmą, kad pavyks pasiekti susitarimą dėl Gazos ruožo, nes dedama vis daugiau pastangų nutraukti karą ir išlaisvinti įkaitus, kuriuos palestiniečių smogikų grupuotė „Hamas“ laiko nuo 2023 m. spalio 7 d. išpuolio prieš Izraelį.
„Šiandien kalbėjau su Bibi Netanyahu, kalbėjau su visais Artimųjų Rytų lyderiais, kurie yra puikūs žmonės, ir mes artėjame prie susitarimo dėl Gazos Ruožo ir galbūt net taikos“, – teigė D. Trumpas.
Oficialių Izraelio asmenų teigimu, B. Netanyahu pirmadienį turėtų lankytis Baltuosiuose rūmuose.
