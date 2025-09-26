Karas Ukrainoje. Iš Pentagono – mįslingas įsakymas: sušaukti visi JAV kariuomenės generolai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neketina vadovauti savo šaliai taikos metu ir žada prašyti Ukrainos parlamento surengti rinkimus, jei bus pasiektas paliaubų susitarimas, ketvirtadienį pranešė portalas „Axios“.
Paklaustas, ar laikys savo darbą baigtu, kai karas bus pasibaigęs, V. Zelenskis atsakė, kad būtų „pasirengęs“ palikti prezidento postą. Ukrainos prezidentas, jo paties teigimu, taip pat įsipareigotų surengti rinkimus, jei būtų susitarta dėl kelių mėnesių paliaubų.
Ukrainos Gynybos ministerijos Centrinės žvalgybos valdybos kariai laikinai okupuotame Kryme sunaikino du rusų okupantams priklausančius lėktuvus „An-26“ ir smogė antžeminei radiolokacinei stočiai bei pakrantės radarui „MR-10M1“ („Mys-M1“).
Per reidą pusiasalyje Centrinės žvalgybos valdybos specialiojo padalinio „Prymary“ kovotojai supleškino du transporto lėktuvus „An-26“ bei sunaikino antžeminės padėties radiolokacinę stotį bei pakrantės radiolokacinę stotį „MR-10M1“, dar vadinamą „Mys M1“.
Ketvirtadienio rytą Ukrainos gynybos pajėgos Zaporižios sektoriuje taip pat numušė Rusijos naikintuvą Su-34, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.
Keliantis į Briuselį, Ukrainą turi galingą rėmėją prieštaringai vertinamai iniciatyvai perduoti milijardus eurų įšaldyto Rusijos valstybės turto Kyjivui, praneša „Politico“.
Pasak aukšto rango Vokietijos pareigūno, ši ekonomiškai stipriausia Europos Sąjungos (ES) valstybė pasirengusi svarstyti Europos Komisijos (EK) rengiamą „naują, teisiškai pagrįstą“ planą panaudoti 172 mlrd. eurų įšaldytų Rusijos lėšų, kurios padėtų Ukrainai kare.
Pagal šį planą, apie kurį pirmasis pranešė „Politico“, milijardai eurų Rusijos valstybės lėšų, šiuo metu saugomų depozitoriume Belgijoje, būtų perduotos Ukrainai, o paimti pinigai būtų pakeisti ES garantuojamomis obligacijomis.
Pakeisdama grynuosius obligacijomis EK tikisi išvengti kaltinimų dėl Rusijos valstybės turto konfiskavimo, o vienas diplomatas tokį planą apibūdino kaip „kūrybišką“.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių