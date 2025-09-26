Per Izraelio antskrydį Jemene žuvo devyni žmonės

SABA pranešė, kad mažiausiai 174 žmonės buvo sužeisti.
Ministerija pridūrė, kad „civilinės gynybos ir greitosios pagalbos komandos vis dar ieško aukų po griuvėsiais ir nuolaužomis bei jas identifikuoja“.
Smūgiai sutapo su grupuotės lyderio Abdelio Maleko Al Houthi televizijos transliuotu kreipimusi.
Izraelio kariuomenė teigė smūgiavusi į husių „saugumo ir žvalgybos“ taikinį Sanoje. Ataka buvo surengta po drono smūgio trečiadienį Eilate, pietiniame Izraelio mieste buvo sužeista 20 žmonių, du iš jų sunkiai.
Izraelio valdžios teigimu, dronas buvo paleistas iš Jemeno, atsakomybę prisiėmė Irano remiamas husių judėjimas.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad ketvirtadienio smūgiai buvo atsakas husiams, nuolat dronais ir raketomis puolantiems Izraelį. Gynybos ministras Israelis Katzas sakė, kad ši operacija sudavė „galingą“ smūgį husiams.
