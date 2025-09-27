Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Provokacijos tęsiasi: dronai buvo pastebėti virš didžiausios karinės bazės Danijoje

2025 m. rugsėjo 27 d. 12:05
Penktadienį nenustatyti dronai buvo pastebėti virš didžiausios karinės bazės Danijoje, šeštadienį paskelbė policija. Tai dar vienas incidentas, kuriuos Danijos valdžia įvardija esant hibridine ataka.
„Galiu patvirtinti, kad incidentas įvyko apie 20 val. 15 min. ir truko kelias valandas. Vienas ar du dronai buvo pastebėti prie ir virš aviacijos bazės“, – budintis pareigūnas Simonas Skelsjaeras sakė naujienų agentūrai AFP, turėdamas omenyje Karupo aviacijos bazę.
Jis teigė, kad policija negali pakomentuoti, iš kur atsirado dronai, tačiau jie nebuvo numušti.
ELTA primena, kad Danijoje jau kelias dienas danguje matomos bepilotės skraidyklės. Pirmadienio vakarą pastebėjus kelis didelius dronus buvo visiškai uždarytas Kopenhagos oro uostas. Trečiadienio vakarą dronai pasirodė virš kitų oro uostų šalies vakaruose.
Kol kas neaišku, kas atsakingas už incidentus. Vyriausybė teigia, kad tai hibridinė ataka. Tyrėjai mano, kad tai profesionalaus veikėjo, turinčio reikiamų pajėgumų, darbas. Tikslas esą yra sukelti neramumus NATO šalyje.
