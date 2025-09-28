Karas Ukrainoje. Iš ukrainiečių – žinia apie pasikeitusią rusų taktiką

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl apkaltino Vakarus dėl karo Ukrainoje. Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose jis pareiškė, kad NATO ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė „tikrą karą“ Maskvai ir jį kariauja Ukrainos rankomis.
S. Lavrovas sakė, kad JT Chartijos nesilaikymas didina nestabilumą visame pasaulyje ir daugina regioninius konfliktus.
„Ryškus pavyzdys yra krizė Ukrainoje, kurią išprovokavo kolektyviniai Vakarai, jos rankomis NATO ir Europos Sąjunga nori paskelbti ir jau paskelbė tikrą karą mano šaliai ir tiesiogiai jame dalyvauja“, – sakė jis.
Rusija, pažeisdama tarptautinę teisę, jau daugiau nei trejus su puse metų tęsia plataus masto karą Ukrainoje. ES ir NATO valstybės teikia Kyjivui karinę ir finansinę pagalbą. Tačiau Vokietija ir kitos valstybės ne kartą pabrėžė, kad nėra karo dalyvės.
Keletas incidentų pastarosiomis savaitėmis dar labiau paaštrino Rusijos ir Vakarų santykius. Rugsėjo viduryje į Lenkijos oro erdvę įskridę Rusijos dronai buvo numušti, Estija pranešė apie Rusijos karo lėktuvų įvykdytus jos oro erdvės pažeidimus.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas ketvirtadienį perspėjo Rusiją dėl griežto ir lankstaus NATO atsako į tokius incidentus, kaip pastaruoju metu Europos oro erdvėje pasirodę nepilotuojamieji orlaiviai.
Kalbėdamas JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke, jis sakė, kad pastarojo meto sienų pažeidimai rodo, jog Rusija supranta tik griežtas priemones, kurių imamasi Europos interesams ir laisvei ginti, ir pabrėžė, kad NATO yra pajėgi bet kada reaguoti.
Šios J. Wadephulo remarkos pasigirdo po to, kai keliuose Danijos oro uostuose buvo pastebėta nepilotuojamųjų orlaivių, o valdžios institucijos šiuos incidentus pavadino „hibridine ataka“.
