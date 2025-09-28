Po dronų Danijoje – NATO atsakas

Budrumas bus didinamas įvairiomis priemonėmis, pranešė Aljansas naujienų agentūrai „Reuters“. Tai anot duomenų, apims fregatą, skirtą oro gynybai, bei detaliau nenurodytas žvalgybos priemones. Taip bus sustiprinta misija „Baltic Sentry“, kuri buvo inicijuota sausį, siekiant apsaugoti kritinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, povandeninius kabelius ir dujotiekius.
Be to, NATO savo rytinės oro erdvės stebėjimą gali paversti tikra gynybine operacija. Pasibaigus vykstantiems tyrimams, tai galėtų būti vienas variantų, po generalinių štabų vadų susitikimo Rygoje šeštadienio vakarą pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppė Saco Dragone.
Tačiau, anot jo, kol kas per anksti pasakyti, kas iš tiesų įvyko per pastaruosius oro erdvės pažeidimus.
Dabartinės Oro policijos misijos pertvarkymas į gynybos misiją, pavyzdžiui, galėtų reikšti, kad dar kartą bus ženkliai sustiprinti NATO oro gynybos pajėgumai rytiniame flange. Naujos taisyklės, be to, tikriausiai palengvintų įsibrovusių orlaivių numušimą ar perėmimą.
G. C. Dragone dar kartą įspėjo Rusiją. Esą nesiekiama konfrontacijos, tačiau nebus delsiama imtis būtinų priemonių kolektyviniam saugumui užtikrinti.
NATO oro policijos misija pradėta 2004 m. ir yra skirta užtikrinti Aljanso partnerių Lietuvos, Estijos ir Latvijos oro erdvės saugumą taikos metu.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Baltijos jūraSaugumas
