„Savižudybės ir kraupus uždusimas“: Ukrainos vamzdynuose – baisios rusų mirtys

Rugsėjo 12 d. stebėsenos grupė „DeepState“ pranešė, kad Rusijos kareiviai, bandydami kirsti Oskilo upę, judėjo naudodamiesi dujotiekiu. Jie važiavo ant specialiai pritaikytų vežimėlių ir elektrinių paspirtukų.
Pranešama, kad be rimtų nuostolių jie pasiekė Radkivkos kaimą, iš kur patraukė į mišką ir išsisklaidė Kupjanske.
Tiesa, ši taktika Rusijai kainuoja brangiai. Liepą nepriklausomas Rusijos leidinys „Astra“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame kareivis Igoris Garusas iš Sankt Peterburgo aprašo chaosą dujotiekio viduje Kursko srityje per ukrainiečių kontrpuolimą 2024 m.
„Žmonės tiesiog išprotėjo. Vienas nusišovė. Kitas atsisuko kulkosvaidį į save. Trečias trankė galvą“, – pasakojo jis.
Pasak Ukrainos Pietų gynybos pajėgų atstovo Serhijaus Bračiuko, patys rusai tokius veiksmus vamzdžiais vadina „mirtinais puolimais“, bet vis tiek renkasi šį metodą.
„Tai tapo standartine jų taktika“, – pasakojo jis.
Taktika turi gilias šaknis
Ukrainos Generalinis štabas patvirtino, kad vamzdis buvo panaudotas, tačiau sumažino operacijos reikšmę.
„Išėjimą iš vamzdžio kontroliuoja Ukrainos gynėjai. Vamzdis tiesiogiai neveda į miestą“, – teigiama rugsėjo 13 d. pareiškime.
Ukrainos kariuomenės vadas Jurijus Fedorenka pranešė, kad vamzdis buvo užtvindytas, kad jį užblokuotų. Jo teigimu, miesto centras išliko Ukrainos kontrolėje, o į miestą patekusių sabotažo grupių valymas tęsėsi.
Požeminiai praėjimai karo metu naudojami jau šimtmečius. Pirmojo pasaulinio karo metu po priešų apkasais buvo kasami tuneliai, kuriuose buvo sprogdinami užtaisyti sprogmenys. Vietkongo kariai Vietnamo kare sukūrė visą požeminių tunelių sistemą.
Rusija dabar naudoja apleistus dujotiekius, kad išvengtų bepiločių orlaivių, artilerijos ir kitų šiuolaikinių grėsmių. Pasak atsargos karininko ir gynybos eksperto Viktoro Kevliuko, tai nėra „ypatinga taktika“ – tai būdas pasiekti reikiamą tašką saugiai.
„Jei būtų metro – jie eitų per metro“, – pridūrė jis.
Pirmas atvejis – Avdijivkoje
Pirmą kartą šis metodas panaudotas 2024 m. sausį per Avdijivkos mūšius. Rusai aptiko apleistą vamzdyną ir per jį įsiveržė į įtvirtintą Ukrainos poziciją.
Rusijos parlamentaras Eduardas Šarafijevas teigė, kad vamzdis buvo identifikuotas dar 2023 m. vasarį. Tuomet ukrainiečiai, pastebėję rusų pasiruošimą, smogė artilerija.
Po kelių savaičių rusai grįžo. Šįkart – kelių kilometrų ilgio tuneliu, kuris leido apeiti Ukrainos gynybą ir užimti dalį pozicijų.
„Deja, ši taktika pasiteisino Avdijivkoje“, – pripažino S. Bračiukas.
2025 m. Rusija atnaujino šį metodą Sudžos mieste, netoli sienos su Ukraina. Čia kariai ėjo 12–15 kilometrų ilgio vamzdžiu, kad apeitų Ukrainos linijas.
Generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas teigė, kad operacijoje dalyvavo per 600 karių. Rusai vamzdyje praleido keturias paras.
V. Kevliukas pažymėjo, kad per vamzdžius neįmanoma permesti didelio skaičiaus karių. Esmė – netikėtumas. Ukrainos kariai šį judėjimą vis dėlto aptiko ir smogė dronais bei artilerija.
Mirtis vamzdžiuose
Be mūšio nuostolių, rusai miršta ir vamzdžių viduje.
„Visi, kurie ėjo tuneliu link Sudžos, patyrė plaučių pažeidimus, – birželį nurodė propagandistė Anastasija Kaševarova. – Kariai dusta. Kai kurie jau mirė.“
S. Bračiukas pabrėžė, kad net apleisti vamzdžiai kelia mirtiną pavojų: „Daugelis suserga nepagydomomis ligomis, kiti tampa neįgaliais ar miršta.“
„Rusų karininkai niekada nelaikė karių gyvybės vertybe“, – priminė jis.
Ukrainos atsakas
Ekspertai ragina Ukrainą kurti sistemingą atsaką šiai taktikai.
„Akivaizdu, kad ji gali būti taikoma ir kitur“, – teigė S. Bračiukas. Efektyviausi metodai – vamzdžių susprogdinimas ar užtvindymas.
Dar viena priemonė – vamzdžių užkimšimas spygliuota viela. Buvęs Saugumo tarnybos (SBU) pareigūnas Ivanas Stupakas paaiškino, kad internete sklando nuotraukos, kur rusai bando šliaužti per tokius vamzdžius.
„Jie prikimšti labai aštrios vielos. Jei į ją įsipainioji – pats neišlįsi“, – aiškino ukrainietis.
Pasak V. Kevliuko, svarbu kontroliuoti vamzdžių išėjimus, o dar efektyviau – susprogdinti atkarpą prie įėjimo.
„Galutinis apibendrinimas – jei organizuoji gynybą, privalai išmanyti reljefą ir inžinerinius tinklus tavo zonoje“, – pabrėžė jis.