Lietuvai – įspėjimas iš Ukrainos: V. Putinas neatsispirs

Pasak jo, Europos šalys vis dar neatsisakė taikos meto egzistavimo paradigmos ir bijo savo oro erdvėje numušti Rusijos bepiločius orlaivius ir lėktuvus, nepaisant to reikalaujančių karinių protokolų. V. Chaly įsitikinęs, kad tai tęsis tol, kol rusų provokacijos peraugs į naują lygį.
„Mano teorija yra tokia, kad be sausumos pajėgų, be kažkokios kombinuotos operacijos, naudojant sabotažo grupes, kartu su bepiločiais orlaiviais, Europoje tos ėjimas nebūtų suvokiamas taip, kaip dabar. Tai būtų suvokiama visiškai kitaip. Kalbant apie aukas, jei žmonės žūtų, tai vėl būtų traktuojama kitaip“, – sakė jis.
Diplomatas įsitikinęs, kad ribotos Rusijos sausumos invazijos į NATO šalis scenarijus iš tiesų yra labai tikėtinas.
„Putinas negali susilaikyti. Įeis su tuo rusišku batu, patikėkite, jis neatsispirs. Kai tik aplinkybės leis, jis tai padarys“, – tiki V. Chaly.
Jo nuomone, Kremlius, siekdamas pateisinti savo agresiją, surengs provokaciją prieš Lietuvą, per kurią praeina sausumos logistika tarp Rusijos ir Kaliningrado srities.
„Jie turi pasirašytą susitarimą, kad šios prekės, be kita ko, turi važiuoti per Lietuvą. Bet buvo tokia situacija, kad [lietuviai] kurį laiką vėlavo [ su Rusijos traukiniais], nes jie (rusai) siuntė sankcionuotas prekes. Ir tada buvo labai sudėtinga situacija, kai jie sprendė tai tarp Maskvos ir Briuselio. Labai lengva čia padaryti taip – siunti sankcionuotą prekę, jei lietuviai ją blokuoja, pareiški, kad Lietuva blokuoja Kaliningrado sritį ir jos gyventojus, o šį koridorių reikia atkurti dėl humanitarinių priežasčių“, – pažymėjo V. Chaly.
Rusijos agresijakaras UkrainojeKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių