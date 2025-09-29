Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Norvegijoje nukreipti keli lėktuvų skrydžiai dėl pastebėtų dronų

2025 m. rugsėjo 29 d. 09:49
Vėlų sekmadienio vakarą Norvegijos žiniasklaida pranešė, kad šalyje buvo nukreipti keli lėktuvų skrydžiai dėl, kaip įtariama, pastebėtų dronų.
Daugiau nuotraukų (1)
Lėktuvas, skridęs iš Oslo į Bardufoso oro uostą šiaurinėje Trumsės provincijoje, vėlai vakare buvo priverstas grįžti atgal, pranešė transliuotojas NRK, remdamasis aviakompanija „Norwegian“. Oro uostas buvo laikinai uždarytas.
Anksčiau sekmadienį taip pat buvo pranešta apie dronus draudžiamoje zonoje Brønnøysundo oro uoste piečiau esančioje Nordlando provincijoje. Šiuo atveju taip pat buvo nukreiptas skrydis, pranešė NRK, remdamasi oro uosto operatore „Avinor“. Dronų kilmė liko neaiški.
Pastarosiomis dienomis kaimyninė Danija taip pat patyrė incidentų, susijusių su dronais. Oro uostuose buvo pastebėti keli dronai, todėl valdžios institucijos uždraudė civilinių dronų skrydžius iki penktadienio.
Danijos transporto ministerija teigė, kad toks žingsnis susijęs su šią savaitę Kopenhagoje vyksiančiu ES aukščiausiojo lygio susitikimu. Nuo pirmadienio Danijos oro erdvėje bus draudžiama skraidyti visiems civiliniams dronams.
NorvegijadronaiDanija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.