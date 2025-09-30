Karas Ukrainoje. Po skandalingų V. Orbano pareiškimų apie Ukrainą – kirtis atgal

JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido Ukrainai vykdyti ilgojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, „Fox News“ laidoje pirmadienį ryte sakė JAV specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas.
Pasak jo, Ukraina niekada neprašė amerikiečių dislokuoti karines pajėgas jos teritorijoje: prašė tik ginkluotės ir leidimo ją naudoti.
„Visi turėtų laikytis to, ką sako prezidentas. Pagal Konstituciją jis yra vyriausiasis kariuomenės vadas, ir visi turi jam paklusti. Kai prezidentas sako eiti į kairę, jūs einate į kairę. Jei jis sako eiti į dešinę, jūs einate į dešinę. Taigi, kai prezidentas liepia kažką daryti, mes tiesiog turime tai padaryti ir užbaigti veiksmą“, – paklaustas, ar Kyjivas tokį leidimą turi, sakė K. Kelloggas.
Paklaustas, ar D. Trumpas laikosi pozicijos, kad Ukraina gali vykdyti ilgojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, K. Kelloggas atsakė teigiamai.
„Manau, kad perskaičius jo ir viceprezidento Vance'o bei sekretoriaus Rubio pasisakymus, atsakymas yra „taip“. Naudokite galimybę smogti giliai. Neliečiamų vietų nėra“, – sakė Kellogg.
Pasak jo, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikime su D. Trumpu paprašė ilgojo nuotolio „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų, bet sprendimas dėl jų kol kas nepriimtas.
K. Kelloggas taip pat pabrėžė, kad Maskva nepasiekia savo tikslų kare su Ukraina.
„Rusija šio karo nelaimi. Jei laimėtų, jie būtų Kyjive, Odesoje, kitoje Dnipro upės pusėje“, – sakė jis.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis teigė turįs aiškų D. Trumpo pritarimą smūgiams prieš Rusijos taikinius, pavyzdžiui, energetikos infrastruktūrą ir ginkluotės fabrikus. Jis pridūrė per susitikimą su JAV prezidentu paprašęs „vieno dalyko“ (tam tikrų ginklų), kuris darytų „papildomą spaudimą Putinui“.
