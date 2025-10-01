Per protestus Maroke suimta ir sužeista šimtai žmonių

Neleistinos demonstracijos vyko ketvirtą dieną iš eilės, jas rengti ragino neseniai susikūrusi grupė „GenZ 212“.
Naujausi protestai antradienio vakarą keliuose miestuose virto smurtu. Ministerijos atstovas Rachidas El Khalfi teigė, kad per susirėmimus protestuotojai naudojo peilius, svaidė Molotovo kokteilius ir akmenis.
Iš viso buvo sužeisti 263 policijos pareigūnai ir 23 protestuotojai. Per neramumus buvo padegta daugiau nei 140 policijos automobilių ir 20 privačių automobilių, buvo sulaikyti 409 žmonės.
„Protestuotojai taip pat šturmavo vyriausybines įstaigas, bankų skyrius ir parduotuves, plėšė jas ir niokojo“, ypač Inezgane ir Udždoje, sakė jis.
AFP vaizdo įrašuose matyti kelias valandas trukę susirėmimai pagrindinėje Inezgano gatvėje. Maroko žiniasklaidos vaizdo įrašuose matyti, kaip asmenys su gobtuvais mėto akmenis į policininkus ir padega šiukšliadėžes bei vietas aplink prekybos centrą.
Antradienį prokurorai pranešė, kad 37 žmonės, įskaitant tris sulaikytus asmenis, stos prieš teismą.
Buvo laukiama, kad trečiadienio vakarą protestai tęsis penktą dieną iš eilės maždaug 10-yje miestų.
Socialinė nelygybė yra viena didžiausių problemų Maroke, kur dideli regioniniai skirtumai ir atotrūkis tarp viešojo ir privačiojo sektorių.