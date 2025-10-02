Visų žvilgsniams nukrypus į Donbasą – naujas Rusijos smūgis kitame fronte: okupantai čia nebuvo nuo karo pradžios

Nors visuomenės dėmesys dabar yra nukreiptas į rytinius Ukrainos fronto sektorius, kuriuose vyksta intensyvesni mūšiai, Rusijos pajėgos pastarosiomis savaitėmis Dnipropetrovsko srityje judėjo šiek tiek sparčiau, teigė Suomijoje veikiančio „Black Bird Group“ viešųjų šaltinių analizės centro ekspertas Emilas Kastehelmis.
Didelė pramoninė sritis, ribojanti Donecko ir Zaporižės sritis, nematė karo veiksmų iki šių metų birželio.
E. Kastehelmis teigė, kad Rusija dabar kontroliuoja maždaug 10 kaimų Dnipropetrovsko srities pasienyje, tačiau pabrėžė, kad „dar nėra pasiekusi didesnio proveržio“, nes jos pajėgos yra toli nuo svarbių Ukrainos gynybos centrų.
Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Viktoras Tregubovas pabrėžė, kad toliau veržtis per plačius Dnipropetrovsko srities laukus link tokios svarbios Ukrainos tvirtovės kaip Pavlohradas būtų sunku, ypač dabar, kai dėl sezono kaitos medžių lapai suteikia mažiau slėptuvių.
„Intensyvumas greičiausiai nesumažėtų, tačiau būtų sunkiau pasiekti šiuos kaimus (Dnipropetrovsko srityje – red. past.)“, – „The Kyiv Independent“ sakė V. Tregubovas.
V. Tregubovas pripažino, kad Rusijos pajėgos dabar yra kai kuriuose Dnipropetrovsko srities kaimuose, tačiau vengė jų įvardyti dėl saugumo ir įsakymų.
Jis teigė, kad Rusijos kariai veržiasi mažomis grupėmis iš rytų – iš Donecko srities – ir stengiasi išsilaikyti pastatuose kaimuose.
Pasak projekto „DeepState“ įkūrėjo Romano Pohorilio, Rusijos pajėgos pastaruoju metu Dnipropetrovsko srityje pažengė labiau nei kitose fronto dalyse.
Karinių ekspertų, kalbėjusių su „The Kyiv Independent“, teigimu, Rusijos proveržis Dnipropetrovsko srityje šiuo metu yra mažai tikėtinas, nes Maskvos pagrindinis tikslas išlieka dalinai okupuotas Donbasas, kur vyksta intensyviausi mūšiai.
Tačiau jie teigė, kad tolimesni teritorijos įgyjimai vis tiek galėtų sutrikdyti Ukrainos tiekimo linijas į gretimus fronto sektorius.
E. Kastehelmis teigė, kad viena iš rizikų dėl „veržimosi palaipsniui“ šiame sektoriuje yra ta, jog Rusija galėtų galiausiai užblokuoti kelią tarp Pokrovsko miesto ir Huliapolio miesto pietryčių Zaporižės srityje.
Ukrainos pusėje pagrindinė problema išlieka žmogiškieji resursai, o šis sektorius, palyginti su kitomis fronto dalimis, turi mažiau dislokuotų karių, dėstė E. Kastehelmis.
Tačiau jis teigė, kad grėsmė dar nėra rimta ir Ukraina gali atsitraukti Dnipropetrovsko srityje neprarandant nieko kritiško, kadangi pasienio zonos yra daugiausia atviri laukai.
V. Tregubovas teigė, kad Rusijos pajėgos paprastai masiškai susitelkia ir pradeda ataką, tačiau ji dažniausiai nepavyksta, taigi okupantų tempas nėra „strategiškai rizikingas“.
Nors Rusijos veržimasis matomas „DeepState Map“, kuri paprastai tiksliai seka fronto linijos judėjimą ir dažnai pranešė apie Rusijos proveržius anksčiau nei Ukrainos kariuomenė, V. Tregubovas sakė, kad pastarųjų mėnesių rusų teritorinės pergalės Dnipropetrovsko srityje gali būti įveiktos pėsčiomis.
Rusijos pajėgos pirmiausia bando veržtis link Verbovo kaimo – tolimiausio taško, kurį pasiekė Dnipropetrovsko srityje.
Jis yra maždaug 10 km nuo artimiausios administracinės sienos su Donecko sritimi, teigė Ukrainos karininkas analitikas Pavlo Narozhnyjus. Kaimas yra tik 5 km į šiaurę nuo Zaporižės srities.
Rusijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad jos pajėgos užėmė Verbovą. Ukraina apie tai nepranešė.
P. Narozhnyjus teigė, kad Rusija sustiprino puolimą Dnipropetrovsko srityje rugpjūčio viduryje ir jos pajėgos gali kelti grėsmę Ukrainos tiekimo linijoms Donbase, jei rusams pavyktų pažengti apie 15 km į vakarus regione.
„Donbase yra gana didelė grupuotė, ir jai reikia labai rimtos logistikos“, – „The Kyiv Independent“ sakė P. Narozhnyjus.
Tačiau jis sutiko, kad dabartinis Rusijos dėmesys vis dar sutelktas į Donbasą.
V. Tregubovas svarstė, kad Rusija gali siekti atitraukti Ukrainos pajėgas į Dnipropetrovsko sritį ir tuo pačiu parodyti tam tikrą taktinę sėkmę viešumoje.
UkrainaRusijaDniepropetrovskas
Rodyti daugiau žymių