PasaulisKonfliktai ir saugumas

Žiniasklaida: Rusija planavo teroristinius išpuolius Lenkijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje

2025 m. spalio 2 d. 11:01
Lrytas.lt
Rusijos specialiosios tarnybos galimai rengė eilę sabotažo veiksmų Lenkijos teritorijoje, taip pat kaimyninėse Lietuvoje ir Vokietijoje, naudodamos dronus ir sprogstamuosius įtaisus, užmaskuotus kaip buitinius daiktus. Apie tai spalio 2 d. pranešė „Gazeta Wyborcza“, remdamasi šaltiniais, artimais prokuratūrai ir Vidaus saugumo agentūrai.
Tyrimas susijęs su sulaikytu Władysławu G., kuris įtariamas dirbęs Rusijos Federacijos Ginkluotųjų Pajėgų Generalinio štabo Vyriausioje žvalgybos valdyboje.
Tyrėjai praneša, kad jo vadovai jam pavedė paimti kastuvą, iškasti kapinėse iš anksto paruoštas konservų skardines, kurios buvo atgabentos Rusijos agentų, pritvirtintos prie dronų ir užmaskuotos kaip įprastos kukurūzų skardinės bei palikti jas nurodytoje vietoje netoli Lodzės.
„Remiantis mūsų versija, Rusijos karinė žvalgyba rengė teroro aktus, naudodama dronus ir konservų skardines, kuriose vietoj kukurūzų buvo galingi sprogmenys“, – teigia leidinio šaltiniai.
Panašios skardinės su sprogmenimis buvo rastos ir Lietuvos kapinėse.
Be to, Władysławas G. įtariamas gabenęs dronų dalis ir SIM korteles tarp Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos, priduria „Gazeta Wyborcza“. Jei visi įtarimai pasitvirtins, jam gresia įkalinimas iki gyvos galvos.
Prokuratūra planuoja baigti tyrimą iki metų pabaigos.
Rugsėjo 22 d. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsakhna pareiškė, kad Rusijos provokacijos „destabilizuoja Europą“ ir priartina regioną prie konflikto „labiau nei pastaraisiais metais“.
Parengta pagal „nv.ua“ inf.
RusijaLenkijaLietuva
