Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Ką Ukraina turi daryti, kad neprarastų Donbaso: kariškis įvardijo sprendimą

2025 m. spalio 3 d. 11:14
Lrytas.lt
Tam, kad Ukraina neprarastų Donbaso, civiliai gyventojai turi imtis veiksmų, kadangi šis karas liečia visus. Tokią nuomonę interviu leidiniui „The Telegraph“ išsakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 46-osios atskirosios oro desantininkų brigados „Podolsk“ vadas Dmytro Kapitula.
Daugiau nuotraukų (16)
„Nereikia sėdėti ir laukti. Šis karas liečia visus. Civiliai gyventojai turėtų aktyviau dalyvauti gynybos pajėgų veikloje. Tik susivieniję galime išsaugoti savo žemę ir įveikti priešą. Mūsų stiprybė yra vienybėje.
Todėl stokite šalia tų, kurie jau yra kariuomenėje, ir pradėkite dirbti vardan mūsų bendros pergalės“, – ragino kariškis.
Atsakydamas į klausimą, kaip pasikeis situacija mūšio lauke prasidėjus šaltiems orams, jis pažymėjo, kad, nepaisant dabartinių sudėtingų oro sąlygų, Ukrainos kovotojai yra pasirengę bet kokiam scenarijui.
D. Kapitula pabrėžė, kad priešas susidurs su tomis pačiomis problemomis, todėl šiuo klausimu egzistuoja tam tikras paritetas.
 
„Nepaisant to, 46-osios atskiroji oro desantininkų brigada tvirtai laikosi savo pozicijų ir yra pasirengusi efektyviai reaguoti į bet kokius priešo veiksmus“, – patikino vadas.
Paklaustas, kiek realus Rusijos puolimo pavojus prasidėjus šaltiems orams, kai žemė įšals ir neatlaikys sunkiosios technikos, D. Kapitula priminė, jog pastarieji okupantų puolimai buvo nesėkmingi.
„Vienas iš paskutiniųjų okupantų bandymų vykdyti puolimo veiksmus naudojant sunkiąją techniką jiems baigėsi nesėkme. Mūsų kariai jiems surengė pragarišką sutikimą. 46-oji brigada visada pasirengusi duoti priešui garbingą atkirtį bet kokiomis oro sąlygomis. Visi mūsų padaliniai yra nuolat pasirengę“, – kalbėjo jis.
Parengta pagal „Unian“ inf.
UkrainaRusijaDonbasas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.