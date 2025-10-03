Ką Ukraina turi daryti, kad neprarastų Donbaso: kariškis įvardijo sprendimą

„Nereikia sėdėti ir laukti. Šis karas liečia visus. Civiliai gyventojai turėtų aktyviau dalyvauti gynybos pajėgų veikloje. Tik susivieniję galime išsaugoti savo žemę ir įveikti priešą. Mūsų stiprybė yra vienybėje.
Todėl stokite šalia tų, kurie jau yra kariuomenėje, ir pradėkite dirbti vardan mūsų bendros pergalės“, – ragino kariškis.
Atsakydamas į klausimą, kaip pasikeis situacija mūšio lauke prasidėjus šaltiems orams, jis pažymėjo, kad, nepaisant dabartinių sudėtingų oro sąlygų, Ukrainos kovotojai yra pasirengę bet kokiam scenarijui.
D. Kapitula pabrėžė, kad priešas susidurs su tomis pačiomis problemomis, todėl šiuo klausimu egzistuoja tam tikras paritetas.
„Nepaisant to, 46-osios atskiroji oro desantininkų brigada tvirtai laikosi savo pozicijų ir yra pasirengusi efektyviai reaguoti į bet kokius priešo veiksmus“, – patikino vadas.
Paklaustas, kiek realus Rusijos puolimo pavojus prasidėjus šaltiems orams, kai žemė įšals ir neatlaikys sunkiosios technikos, D. Kapitula priminė, jog pastarieji okupantų puolimai buvo nesėkmingi.
„Vienas iš paskutiniųjų okupantų bandymų vykdyti puolimo veiksmus naudojant sunkiąją techniką jiems baigėsi nesėkme. Mūsų kariai jiems surengė pragarišką sutikimą. 46-oji brigada visada pasirengusi duoti priešui garbingą atkirtį bet kokiomis oro sąlygomis. Visi mūsų padaliniai yra nuolat pasirengę“, – kalbėjo jis.
