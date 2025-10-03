Karas Ukrainoje. Po JAV vyriausybės uždarymo – rimtas pavojus Ukrainai

Jungtinės Amerikos Valstijos teiks Ukrainai žvalgybos duomenis, kad galėtų pradėti didelio nuotolio raketų atakas prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą.
Apie tai pranešė „Wall Street Journal“, remdamasis Amerikos pareigūnų pareiškimu. Pareigūnai taip pat ragina NATO šalis teikti panašią paramą, rašo autoriai.
Mėnesį trukusios pražūtingos Rusijos atakos rodo, kad Maskva sugebėjo modifikuoti savo balistines raketas taip, kad jos galėtų apeiti Ukrainos oro gynybos sistemas, rašo „Financial Times“, remdamasis Vakarų ir Ukrainos pareigūnais.
Pasak laikraščio šaltinių, naujausios atakos yra pavyzdys, kaip Rusija patobulino savo balistines raketas, kad galėtų geriau pasipriešinti JAV „Patriot“ sistemoms.
Pareigūnai pridūrė, kad Rusija greičiausiai modifikavo savo mobiliąją sistemą „Iskander-M“, kuri gali paleisti iki 500 km nuotolio raketas, taip pat balistines raketas „Kinzhal“, kurios paleidžiamos iš oro ir gali nuskrieti iki 480 km.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį perspėjo Europą, kad pastarojo meto dronų įsiveržimai rodo, jog Rusija siekia „eskaluoti“ savo agresiją, ir pasiūlė kovojant su šia grėsme pasinaudoti jo šalies karyboje įgyta patirtimi.
Beveik 50 Europos šalių lyderiai susirinko į Kopenhagos konferencijų centrą, kuriame po nerimą Danijoje sukėlusių paslaptingų dronų skrydžių buvo užtikrintas griežtas saugumas.
Po Danijoje pastebėtų bepiločių orlaivių ir plačiai nuskambėjusių incidentų, kai Maskva pažeidė Estijos ir Lenkijos oro erdvę, imta labiau nuogąstauti, kad Rusijos puolimas Ukrainoje gali persiristi per Europos sienas.
